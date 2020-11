Merrie Danony met 39.500 euro duurste in Verden

Op de laatste rijpaardenveiling in Verden van 2020, leverde de Hannoveraner premiemerrie Danony (Danone x Fürst Nymphenburg) het meeste geld op. Voor 39.500 euro ging de groot bewegende vosmerrie over de toonbank. Ze blijft in Duitsland en betrekt een stal in Baden-Württemberg.

Er kwamen 65 rijpaarden onder de hamer in Verden, die gemiddeld 16.254 euro opbrachten. Ongeveer de helft van alle paarden vertrekt naar het buitenland. Zeven gaan er naar Finland, vijf naar Frankrijk.

Stakkato

Het duurste springpaard was Seppl (Stakkatox Contendro). De vierjarige ging voor 23.500 euro naar een Mexicaanse koper.

‘Lastig jaar’

“De november-collectie was kleiner dan in voorgaande jaren” vertelt veilingmanager Wilken Treu. “Het aantal buitenlandse kopers is een positieve ontwikkeling. Het was een lastig maar heel interessant veilingjaar, dat heel geslaagd is dankzij onze fokkers, verkopers en klanten” aldus Treu. In december veilen we nog een kleine groep 2,5 jarige hengsten, die teruggetrokken zijn voor de hengstenselectie in oktober, maar dan alsnog hun grote debuut zullen maken.”

Bron: Persbericht / Horses.nl