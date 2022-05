Michael Jung koopt uur voor start in Kentucky Marbacher veilingtopper voor 25.000 euro

Een goed uur voor zijn start in de vijf sterren-cross in Kentucky heeft Michael Jung telefonisch geboden op Ginster (Icare d'Olympe AA x Donauzauber). Met zijn bod van 25.000 euro werd de vierjarige Trakehner-ruin tevens de topper van de Marbacher Gestütsauktion.

De vader van Ginster, de Anglo-Arabische hengst Icare d’Olympe is zelf actief in de internationale eventing. Zijn overgrootmoeder Gräfin Elena (Herzzauber x Atlas I) is een volle zus van de goedgekeurde hengst Guzzi en komt uit een Arabische moederlijn. “Ginster is op Marbach geboren en is in de kudde opgegroeid. Afgelopen winter is hij hier op Marbach zadelmak gemaakt”, vertelt stalmeester Dr. Astrid von Velsen-Zerweck.

Nog drie voor 20.000 euro of meer

Het één na hoogste bedrag werd neergelegd voor de zesjarige Cactus (Central Park x Calido I). De Mecklenburger heeft al concours ervaring en gaat nu voor 24.750 euro naar Zwitserland. Voor 24.000 euro ging Dudley (Durello x Locksley II) van de hand. Het dressuurpaard heeft een nieuwe eigenaresse in Stuttgart gekregen. Ook over de 20.000 euro ging de Trakehner Flour (Helium x Montafon).

