Michel Hendrix: ‘We bieden zeer getalenteerde paarden aan in HX Auctions’

Elf driejarige springtalenten vormen de eerste collectie op Stal Hendrix’s recent gelanceerde veilingplatform HX Auctions. Paul, Michel en Timothy Hendrix hebben kwaliteitsvolle jonge paarden geselecteerd waarop van 11 tot 15 december online geboden kan worden. Michel Hendrix licht enkele van zijn persoonlijke favorieten toe.

De eerste collectie biedt onder meer nakomelingen van Aganix du Seigneur, Diamant de Semilly, Entertainer, Ultimo van ter Moude, Gaspahr en Cape Coral RBF Z. Een aantal is afkomstig uit de eigen fokkerij van Stal Hendrix, anderen zijn aangeschaft als veulen.

Prestatiegenen

Selecteur Michel Hendrix heeft hoge verwachtingen van de collectie. Als één van de uitschieters noemt hij Aganuno van de Eijkhof Z (Aganix du Seigneur x Libero H). “Dit paard laat alles zien wat je op basis van zijn voortreffelijke afstamming van hem mag verwachten. Hij is gefokt uit de volle zus van de top sport- en fokhengst Numero Uno en laat zelf heel veel potentie zien.”

Aganuno van de Eijkhof Z (Aganix du Seigneur x Libero H). Foto: Digishots

Een ander opvallend talent is de fraaie Cape Coral RBF Z-dochter Maggie May HX. “We hebben haar zelf gefokt uit de Grand Prix merrie Naiky d’Elca, die op haar beurt afstamt van wereldkampioen Cumano. Onder Abdel Saïd heeft deze merrie op het hoogste niveau gepresteerd en deze dochter heeft een fantastisch exterieur en een geweldige manier van springen. Maggie May HX heeft zowel als springpaard en hunter een grote toekomst voor zich”, vertelt Michel enthousiast.

Top moederlijnen

Een echte eyecatcher is de George-dochter Monalisa. Deze beeldschone merrie is gefokt uit de volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst El Primero, die afgelopen jaar werd uitgeroepen tot Nationaal Paard van het Jaar in Amerika. Haar moeder Heavenly Special presteert op internationaal 1.35/1.40m-niveau en vertegenwoordigt een sterke moederlijn die in de vierde generatie teruggaat op de Grand Prix- en Wereldbekerwinnaar Especiale van Eric van der Vleuten. “Deze moderne, lichtvoetige Monalisa komt uit de tweede jaargang van onze hengst George, die dit jaar zijn eerste 2*-Grand Prix heeft gesprongen, en ze springt met een fantastische techniek.”

Ook uit een bewezen moederlijn komt de vermogende Diamant de Semilly-zoon Dutch Diamant Z. “Opnieuw een paard met een grote toekomst voor zich. Hij combineert een goed exterieur met veel vermogen en kwaliteit op de sprong. Dutch Diamant Z is gefokt uit dezelfde stam als Grand Prix-paarden als Sterrehof’s Dante, Triple en No Limit evenals onze op 1.45m-niveau presterende hengst Gaspahr, waarvan we ook twee nakomelingen in de collectie hebben.”

Veelbelovend

Twee nakomelingen van Entertainer behoren ook tot de favorieten, stelt Michel Hendrix. “We hebben zelf al aardig wat nakomelingen van Entertainer in opleiding gehad en we zijn er altijd goed mee geweest. Op jonge leeftijd springen ze misschien wat op hun eigen manier maar ze groeien stuk voor stuk goed uit. We hebben een ruin uit de bekende stam van Gancia de Muze in de collectie, en de andere Entertainer-nakomeling komt uit dezelfde stam als Laura Kraut’s voormalige Grand Prix-troef Allegiance en de opvallende hengst Affelay.”

Meer informatie

Alle informatie over de paarden en veiling is nu te vinden op www.hxauctions.nl. Na registratie, kan er vanaf vrijdag 11 december worden geboden op de paarden. De veiling sluit op dinsdag 15 december vanaf 19.30 uur.