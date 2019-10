Negen paarden voor ton of meer verkocht op Equine Elite

Niet alleen op de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden werden paarden voor grof geld verkocht gisteren, in Weert was het ook feest. Op de Equine Elite-veiling vonden negen paarden voor een ton of meer een nieuwe eigenaar. Topper werd Deco (Painted Black x Purioso). De elfjarige ruin die door Britney Schut in de Lichte Tour is uitgebracht, werd voor 260.000 euro afgeslagen. Over de twee ton ging ook Giulietta (Bordeaux x Olivi), deze Lichte Tour-afgerichte merrie bracht 230.000 euro op.