Nieuwe collectie Trigon Auctions staat online

Trigon Auctions heeft een nieuwe collectie van 3-jarige paarden gepresenteerd. Het bieden is begonnen op de collectie bestaande uit 10 geselecteerde springpaarden welke zijn getraind en grondig gekeurd. De collectie is te vinden op www.trigonauctions.com.

De paarden zijn eigen fokproducten of gescout bij de bij ons bekende fokkers. Ze zijn gekeurd en de dierenartsrapporten, inclusief röntgenfoto’s, kunnen op verzoek worden verzonden en staan online op de website.

Het is interessant om op te merken dat alle 10 paarden zadelmak zijn en hun eerste trainingen hebben gehad.

De veiling sluit aanstaande woensdag 29 september om 20.00 uur.

Zowel Janko van de Lageweg als Frederik De Backer zijn dit weekend in Lanaken aanwezig en staan klaar om alle vragen over de paarden te beantwoorden, ook zijn ze goed telefonisch bereikbaar op +31 6 51 81 52 25 voor Janko of +31 6 38 37 44 62 voor Frederik.

Bron: Trigon Auctions