November Deals gaan van start

De November Deals veilingcollectie van HorseDeals staat online! Met meer dan 100 diepvries rietjes in het aanbod is er wederom voor elk wat wils. Stokpaardje Chacco Blue mag natuurlijk niet ontbreken en is ook in deze collectie aanwezig. Verdere eye-catchers zijn zwarte parel Dominator

Z en stempelhengst Contender. Maar ook de liefhebbers van Cornet, Darco, Diarado, Malito, Vigo en Vivaldi kunnen in deze veiling hun slag slaan!