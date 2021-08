Opnieuw 100% verkoopscore voor Trigon Auctions, Quel Heart G&O levert 30.000 euro op

Ook in de derde collectie van 2021 van Trigon Auctions zijn alle veulens verkocht, met de hoogste gemiddelde verkoopprijs van het jaar van maar liefst 15.843,75 euro. Veilingtopper werd Quel Heart G&O (Harley VDL x Candillo) die naar Groot-Brittannië gaat verhuizen. Deze broer van Olympisch medaillewinnaar Quel Homme de Hus werd verkocht voor 30.000 euro.

Net iets minder was er voor Bluebell VDL Z. Dit merrieveulen gaat voor 28.000 euro naar Guatemala. Er werden nog twee veulens verkocht voor meer dan 20.000 euro: het genetisch hoogst interessant merrieveulen Victoria Optima vertrekt naar dezelfde stallen als Quel Heart G&O en Romantic Dence gaat 20.000 naar Amerika. Alle veulens hebben een nieuwe eigenaar in het buitenland gevonden.

Volgende collectie

“Proficiat aan alle fokkers en kopers en hartelijk dank aan elke bieder!”, aldus de organaniatie. De volgende collectie zal binnenkort worden gelanceerd, deze veiling sluit op 15 september om 20:00 uur.

Volledige collectie en resultaten