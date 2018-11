P.S.I. Auktion streeft naar wederzijds vertrouwen

Op zaterdag 8 en zondag 9 december wordt de 39e editie van de P.S.I. Auktion in het Duitse Ankum georganiseerd. De veiling behoord al jarenlang tot één van de meest prestigieuze veilingen. Volgens organisatoren Paul Schockemöhle en Ullrich Kasselmann heeft dat alles te maken met het feit dat klanten bouwen op wederzijds vertrouwen en de goede service.

“Onze klanten waarderen het dat we de meeste paarden al vanaf de geboorte kennen en waarderen de uitstekende opvoeding en training net zo zeer als de kwaliteit”, vertelt Kasselmann. Daarmee doelt hij onder meer op Zum Glück RS2 OLD en Zucchero OLD, die uit de fokkerij van Gestüt Lewitz en Gestüt Osthoff komen.

Van veulen tot veiling

“De meeste paarden in de veiling hebben we zelf gefokt of als veulen aangekocht”, vertelt Paul Schockemöhle. “Dat betekent dat we een gerichte training kunnen starten vanaf de eerste dag onder het zadel.” Als de paarden eenmaal oud genoeg zijn, worden ze opgeleid bij Gestüt Lewitz of Gestüt Osthoff.

52 paarden

Dit jaar komen er 26 dressuurpaarden en 26 springpaarden onder de hamer. Tot de collectie behoren onder meer twee nakomelingen van Vivaldi, twee van Negro en twee van Zonik. Bij de springpaarden komen meerdere nakomelingen van Action Breaker, Chacco Blue en Diarado onder de hamer.

