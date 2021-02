Prinsjesdag verkoopt embryo’s uit topstammen

Prinsjesdag-veiling houdt op 2 maart een embryoveiling. De collectie staat online, waarbij zestien embryo’s geselecteerd zijn uit fantastische moederlijnen waarin sport de boventoon voert!

Cas van der Oord, samen met Lauw van Vliet verantwoordelijk voor de te selecteren dressuur embryo’s: “We zijn echt ontzettend blij met wat we hebben kunnen selecteren. Ik denk dat dit echt een bijzondere collectie is.”

Obertje-stam

Van de zestien embryo’s zijn er zes dressuur gefokt waarvan er maar liefst twee uit de fameuze Obertje-stam komen. “Afgelopen week is de merrie Madrugada D. Obertje, geveild in de KWPN fokmerrieveiling, voor € 40.000,- naar het buitenland verkocht. Dat toont wel aan hoe geliefd deze stam is bij de dressuurliefhebbers. Dat wij uit deze stam twee embryo’s kunnen veilen is te gek. Eén daarvan is nog een rechtstreekse Gribaldi, een echte stempelhengst én de vader van Totilas,” aldus Cas.

Mowgli V.O.D. en Kjento

Een ander opvallend embryo is een Valverde N.R.W. x Davino V.O.D. waarover Van der Oord zegt: “Een heel commercieel embryo uit de stam die op dit moment zeer van zich doet spreken met hengsten als Mowgli V.O.D. en Kjento. De moeder van dit veulen is de NMK kampioene van 2015, wat het plaatje helemaal afmaakt!”

Escolar, Bordeaux en Vitalis

De dressuur collectie bevat verder nog embryo’s van de tophengsten Escolar, Bordeaux en Vitalis. Alle drie gefokt uit fantastische moederlijnen en nauw verwant aan Grand Prix paarden.

Tien spring embryo’s geselecteerd

De springselecteurs Fred van Straaten en Willem van Hoof zijn in hun nopjes met tien geselecteerde spring embryo’s: “We zijn meer dan tevreden met onze collectie. Beginnend met twee embryo’s uit de meest gewilde familie van dit moment: Van ’t Roosakker. Het is interessant dat één daarvan is aangepaard met de hengsten Carrera VDL en Toulon en zo eens ander bloed voert,” aldus Van Straaten. Van de bekende Van ’t Heike stam konden de heren tevens twee embryo’s selecteren. “De ene is een Mumbai, de jonge hengst van Stal Beerbaum die nu al heeft aangetoond te spelen met 1.60 parcoursen. De andere is een Chacco Blue, daar hoef je niks meer over uit te leggen, dat springt altijd!”

Eldorado van de Zeshoek

Verder in de collectie vinden we twee embryo’s van geweldenaar Eldorado van de Zeshoek, die het ene toppaard naar het andere lijkt af te geven. Hier is hij aangepaard met de zus van de nieuwe topper van Gudrun Patteet: Sea Coast Kashmira Z. Het andere embryo van Eldorado komt uit de sport stam pur sang “Belle-Amie”, en heeft een oma én overgroot oma die op Grand Prix niveau hebben laten zien wat ze kunnen.

Filosofie van fokker Otto Boje

Van het jonge talent Uricas van de Kattevennen zien we ook een embryo terug, gefokt uit een dochter van Gentleman. Van Straaten: “Uricas is een zeer interessante hengst waar je de jarenlange filosofie van fokker Otto Boje Schoof in terugziet. In combinatie met Grand Prix hengst Gentleman waarvan we weten dat die altijd een sportpaard geeft en een topmerrie van Numero Uno waar hardheid in verankerd zit is dat reuze interessant.”

Cornet Obolensky

Geen veiling kan doorgang vinden zonder een goede Cornet Obolensky in de collectie te hebben. En die hebben de selecteurs voor u gevonden. Gefokt uit de halfzus van CSI 5* winnaar Arrayan. Als opa vinden we Cornet Obolenksy ook nog terug, zoon Balou du Reventon levert tevens een embryo in combinatie met de topstam van Emerald, Nixon van ’t Meulenhof en Diamanthina.

Nixon van ’t Meulenhof

Op zijn beurt levert Nixon van ’t Meulenhof ook nog een interessant embryo. “Het bijzondere van Nixon is dat hij onlangs gedebuteerd heeft op 1.50 niveau met Harrie Smolders terwijl de hengst misschien maar 30 parcoursen heeft gesprongen in zijn leven. Een hengst met een ongekend talent, die straks met twee vingers in de neus een dikke 1.60 proef gaat springen!”, aldus de enthousiaste spring selecteurs.

Voor meer informatie over de embryo’s kunt u contact opnemen met Veulenveiling Prinsjesdag.

Bron: Persbericht