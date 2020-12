PS Online: Deep Donnerhall voor 66.000 euro naar Nederland

Op de dinsdagavond afgesloten veiling PS Online van Paul Schockemöhle kwamen twaalf jonge dressuurpaarden onder de hamer. Het meeste geld werd betaald voor Found the World (Foundation x Dante Weltino). Deze tweejarige hengst blijft voor 68.000 euro in Duitsland.

Met 66.000 euro was er net iets minder voor Deep Donnerhall PS (Deparon x Fürstenball). Deze tweejarige hengst werd afgeslagen aan Nederlandse kopers.

52.000 euro voor Revolution-zoon

Het derde geld werd betaald voor Ronaldo PS (Revolution x Don Schufro). Na een pittig biedduel tussen geïnteresseerden uit Nederland en de Verenigde Staten trok die laatste uiteindelijk aan het langste eind. De Amerikanen kochten de tweejarige hengst voor 52.000 euro.

Duurste merrie

For Princess PS (Foundation x Fürstenball) was de duurste merrie in de veiling. Deze tweejarige merrie blijft voor 38.000 euro in Duitsland.

Volledige collectie en resultaten

