Rocco van ’t Koningsbos voor 25.000 euro naar Suus Kuyten

Rocco van ’t Koningsbos (v. Chacoon Blue) werd veilingtopper van de avond bij de BWP Young Horses Auction. Deze Chacoon Blue uit de Darco-merrie Imogen de Regor ging voor 25.000 euro van de hand. Fokker Stal Koningsbos ziet deze Rocco uit BWP-prestatiemerriestam 34 richting Nederland vertrekken, naar Suus Kuyten, die in totaal drie paarden aanschafte tijdens deze veiling.

Bij de driejarige dressuurpaarden was Sulaika van de Kempenhoeve (v. Indian Rock) met 12.000 euro het best verkochte paard. Het paard blijft in België.

Bij de driejarige springpaarden verhuist Spirit van het Leliehof voor 15.000 euro. Deze Chilli Willi x Camus van Luc De Brabandere blijft in België. Rebell L3B (Iron Man vd Padenborre x Indoctro – Fokker: Sporthorses Pieter Goyvaerts Bvba) vertrekt naar Denemarken, naar Shannon Ketterle.

