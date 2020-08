RS2 Dressage betaalt 1,65 miljoen voor vierjarige About You: ‘Een uitzonderlijk paard’

RS2 Dressage heeft zaterdagavond de vierjarige Westfaals gefokte hengst About You (AC/DC x Estobar) gekocht op de veiling van fokker Stephan Borgmann. Er had al sensatie in de lucht gehangen zodra de filmpjes van de hengst op internet verschenen en binnen een kwartier was het beklonken. Voor 1,65 miljoen euro gaat About You naar Nederland. Horses.nl ontdekte dat RS2 Dressage de kersverse eigenaar is. "Het is een uitzonderlijk goed paard" vertelt Robin van Lierop.

De bruine hengst zorgde direct al voor kippenvel bij het veilingpubliek. Met veel afdruk danste About You door de baan onder het zadel van de Portugese Ana Teresa Matos Pires, die hem heeft opgeleid. Er was belangstelling vanuit de hele wereld voor de hengst en binnen vijf minuten was de prijs van het openingsbod van 10.000 euro al opgelopen tot boven een miljoen euro. Uiteindelijk viel de hamer bij 1,65 miljoen.

Van Lierop: ‘Een uitzonderlijk goed paard’

Robin van Lierop: “Het was voor ons een soort dubbele dag. We waren met een paar merries op de Nationale Merriekeuring in Ermelo, maar moesten ondertussen ook de veiling in de gaten houden. Het is uiteindelijk wel veel geld geworden, maar het is dan ook een uitzonderlijk goed paard. Met een vrije bloedvoering, dus voor de fokkerij ook bijzonder interessant.”

“About You is een heel speciaal paard. Met drie zeer goede gangen, maar vooral de rittigkeit is heel apart. Echt een heel compleet paard. Hij is in Zuid-Duitsland goedgekeurd, maar we willen hem natuurlijk ook graag in Nederland op de hengstenkeuring voorstellen” vertelt Van Lierop.

‘Boer’

Voor fokker Stephan Borgmann, die zichzelf “een boer” noemt, is de topprijs voor About You de bekroning van vele jaren fokken. Borgmanns merriestam is zeer gekend. De grootmoeder van About You bracht twee Grandprixpaarden.

