Ruim 35.000 euro voor Candy de Nantuel-zoon

Op de najaarsveiling van The Billy Stud kwamen tien jonge springpaarden en vier drachtige merries onder de hamer. Het meeste geld werd betaald voor Billy Caspin (Candy de Nantuel x Animo). Deze driejarige ruin blijft voor 30.000 pond (35.547 euro) in Groot-Brittannië.

Billy Burdock (Chacoon Blue x Vechta) bracht het tweede geld van 22.000 pond (26.046 euro) op. Ook deze driejarige ruin blijft in Groot-Brittannië. Duurste fokmerrie was Billy Corsica (Tangelo van de Zuuthoeve x Billy Congo). Deze negenjarige merrie, drachtig van Zinedine, kwam voor 13.500 pond (15.983 euro) in handen van Britse kopers.

Bron: Horses.nl