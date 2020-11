Russen betalen zes paarden niet, Westfalen veilt ze nog een keer

Het komt op veilingen meer dan eens voor dat mensen hun hand opsteken maar vervolgens die bieding niet in harde munt kunnen omzetten. Op de afgelopen eliteveiling in Westfalen bleken de zakken van Russische kopers, die het winnende bod op maar liefst zes paarden hadden, niet diep genoeg. Die zes paarden worden nu nog een keer geveild.

De zes paarden komen nu in een online second chance-veiling. Het is de eerste keer dat het stamboek zo’n veiling organiseert en daarmee zet Westfalen opnieuw een maatstaf voor transparantie. Ook bij andere veilingen komen zulke situaties regelmatig voor, maar daarover wordt meestal geheimzinnig gedaan.

Paarden van 16.000 tot 50.000 euro

Het gaat om de volgende paarden: Belmore (v. Belissimo M) die werd afgeslagen voor 50.000 euro, de voor 19.500 geveilde Bella Schoccolina (v. Benicio), de voor 18.000 euro afgeslagen Bradley Cooper (v. Bon Coeur), de voor 16.000 afgeslagen Fabiola (v. Finnigan), Sweet O’Hara (v. Scuderia) die werd geveild voor 16.000 euro en de voor 14.000 euro geveilde Lancome (v. Libertad).

Russische koper

Bij alle paarden hadden Russische kopers het hoogste bod op de eerste veiling. Of het hierbij gaat om één of meerdere Russische bieders met onvoldoende geld op de rekening maakte het stamboek niet bekend.

Bron: Horses.nl