Sale of the Rising Stars veilt bronzen beeld voor Prinses Maxima Centrum

Geen Sale of the Rising Stars zonder een ‘opwarmertje’ van de veiling. Geheel volgens traditie wordt op vrijdagavond 18 oktober een bronzen beeld geveild waarvan de opbrengst gedoneerd wordt aan een goed doel. Veilingorganisator Teus en echtgenote Bea van den Brink dragen het Prinses Maxima Centrum in Utrecht een warm hart toe, daar waar maar één doel geldt: Elk kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.

Het draait in de Sale of the Rising Stars op Jumping Zwolle om de collectie jonge, beloftevolle springpaarden, maar jaar op jaar blijkt dat de bezoekers ook de bronzen beelden van kunstenares Jacqueliene van der Veer waarderen en het daaraan gekoppelde goede doel.

Collectie

Naast het spelende bronzen paard komen er elf jonge springpaarden van drie tot en met vijf jaar onder de veilinghamer en een ongeboren veulen van Chacco-Blue uit een Cassini I-merrie.

De veilingpaarden worden op vrijdag 18 oktober rond 16.30 uur onder het zadel gepresenteerd op Jumping Zwolle, waarna ze op het voorterrein uitgeprobeerd kunnen worden. De veiling start omstreeks 21.15 uur.

