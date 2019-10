San Amour-dochter met 110.000 euro parel van Herbst Elite-Auktion Vechta

De fraaie zwarte San Amour I-dochter Up to Date was de parel en de prijstopper van de 91ste Oldenburger Herbst Elite-Auktion in Vechta. De vierjarige merrie werd gisteren voor 110.000 euro verkocht aan een Duitse stal. De eveneens vierjarige Lacrimoso (Lord Fauntleroy x Baloubet du Rouet) was het duurste springpaard en het op een na duurste paard van de veiling. Ook hij blijft in Duitsland en bracht 65.000 euro op.

Een prominente dressuurstal in Bayern werd de nieuwe eigenaar van de vierjarige merrie Up to date (San Amour I x De Niro). Helmut Kleen fokte de zwarte merrie die een halfzusje is van Lisa Müllers Grand Prix-paard Stand By Me (v. Stedinger).

Ook de vierjarige Lord Fauntleroy-zoon Lacrimoso blijft in Duitsland. Hij werd voor het tweede geld afgeslagen en was met 65.000 euro het duurste springpaard.

Bijna een derde van de rijpaarden werd naar het buitenland verkocht. Drie paarden krijgen een nieuw stal in Nederland: For Cruz (Fürst Romancier x Sandro Hit) voor 36.000 euro, Zabaione (Zack x Sandro Hit) voor 18.000 en Casaltinus (Casallco x Argentinus) voor 31.000 euro. De gemiddelde prijs van de rijpaarden was ongeveer 35.000 euro.

Ook kwamen er 37 veulens onder de hamer. Het zwarte hengstveulen Big Brand (Bonds x Sir Donnerhall I) was met 57.000 euro de duurste en blijft in Duitsland. Sandro’s Wolke (Sandro Hit x Destano) was met 21.000 euro het op een na duurste veulen. Het merrieveulen blijft ook op haar geboortegrond.

Zes veulens vertrokken naar het buitenland, een ervan komt naar Nederland en dat is het hengstveulen Super Dry (Secret x Stedinger). Voor hem viel de hamer bij 16.000 euro. De gemiddelde prijs van de veulens was ruim 13.000 euro.

Bron Persbericht Oldenburger Verband