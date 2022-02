Schaf dit weekend toekomstperspectief aan bij Paardenveilingonline

Heb jij de geweldige collectie al gezien van de tweede veiling van Paardenveilingonline.com van dit jaar? In de eerste veiling was er veel interesse voor de jonge springpaarden, die over de hele wereld verkocht werden. Nu heeft het team een zeer interessante collectie samengesteld, bestaande uit 24 beloftevolle embryo’s, tien genetisch zeer interessante fokmerries en vijf diepvriesrietjes sperma van vooraanstaande hengsten.

Check snel of er iets bij zit voor jou. De veiling loopt al en er wordt al volop geboden. Let op: de veiling loopt zaterdag 26 februari af vanaf 20.00 uur. Wees er dus op tijd bij!

Sportgenen

Het team van Paardenveilingonline, onder leiding van Niels Mulder en Alwin Scholten, weet keer op keer een fantastische collectie samen te stellen, geselecteerd op kwaliteit en gezondheid. Ook nu is er weer voor ieder wat wils te vinden, prijs naar kwaliteit. Sportgenen zijn verankerd in de moederlijnen, wat niet alleen voor de sport, maar ook voor de fokkerij van groot belang is. Als vaderdieren zien we top verervers als For Pleasure, Cornet Obolensky, Zirocco Blue VDL, Chacco- Blue, Carthago en Emerald. Onder de diepvriesrietjes kan onder andere geboden worden op sperma van Berlin en London.

Gratis registreren

Om mee te kunnen bieden in de veiling dient u zich eerst te registreren. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de registratiepagina van Paardenveilingonline.com. De veiling loopt aanstaande zaterdag 26 februari, vanaf 20.00 af. Wees er dus snel bij om talent en kwaliteit aan te schaffen voor een realistische prijs!

Uniek platform

Paardenveilingonline biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. Met iedere veiling breidt het aantal landen van waaruit interesse wordt getoond groeien. De afzet is wereldwijd. ”Het doel is om fokkers en kopers samen te brengen en wel op een zeer toegankelijke manier, die ook nog eens betaalbaar is. We helpen de fokkers op deze manier met hun afzet en onze klanten aan een kwalitatief goed en genetisch interessant veulen, fokmerrie, embryo of jong springpaard. Dat alles tegen realistische en marktconforme prijzen.”

Rapporten en certificaten

Alle paarden zijn klinisch gekeurd, alle embryo’s voorzien van een certificaat en/of drachtigheidsverklaring (alle rapporten en certificaten zijn online in te zien). Bij vragen over de items, aarzel dan niet om contact op te nemen met het team van Paardenveilingonline!

Bekijk hier de complete collectie van de tweede veiling van 2022

Bron: Horses.nl/persbericht