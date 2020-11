Schockemöhle en Kasselmann schuiven P.S.I. Auktion twee weken op

Paul Schockemöhle en Ulrich Kasselmann hebben de 41e editie van de P.S.I. Auktion verplaatst van 5 december naar 19 december. Dit besluit is genomen met inachtneming van de huidige Duitse maatregelen rondom de coronacrisis.

“We hopen van harte dat we op een latere datum onze klanten en toeschouwers in Ankum kunnen verwelkomen, maar de gezondheid van alle medewerkers en deelnemers heeft onze hoogste prioriteit”, verklaart het duo. “Dankzij onze hygiënemaatregelen is het wel mogelijk om paarden komen te proberen.”

Bron: P.S.I. Auktion