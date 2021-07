Scolari-zoon met 56.000 euro duurste rijpaard in Verden

Zaterdag kwamen 56 rijpaarden onder de online hamer bij het Hannoveraner Verband. Duurstverkocht was de vierjarige ruin Saint Jacques (Scolari x Weltmeyer), die voor 56.500 euro aan een Duitse koper werd verkocht, na een biedingenstrijd tussen twaalf kopers. Van de zes nakomelingen die de moeder gaf, lopen er vier Lichte Tour of hoger.

Globetrotter (Gentleman x Fly High) was het duurste springpaard. Hij ging voor 28.000 euro naar Hessen.

Hoge prijzen

De gemiddelde prijs van de 56 paarden lag op 20.205 euro. Dat is zo’n 4.000 euro meer als de vorige veiling en de hoogste gemiddelde prijs ooit op een juli-veiling in Verden. In totaal 34 paarden gaan naar het buitenland.

Bron: St-Georg / Hannoveraner Verband / Horses.nl