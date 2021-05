Sezuan-veulen voor topprijs naar Nederland

Op de vanavond afgesloten online veiling van het Hannoveraner Verband kwamen 26 veulens onder de hamer. Veruit het meeste geld werd betaald voor een veulen van Sezuan, drievoudig Wereldkampioen bij de jonge dressuurpaarden. Dit merrieveulen Sahara (Sezuan x Sandro Hit) kwam na een flink biedduel voor 36.500 euro in handen van Nederlandse kopers.

Het tweede geld werd betaald voor Bon Ludwig (Bon Courage x Rotspon). Hij was de duurste hengst en blijft voor 16.500 euro in Duitsland. Het derde veulen dat meer dan 15.000 euro opbracht was het merrieveulen Juvia (Janeiro Platinum x Sir Donnerhall I). Ook zij blijft in Duitsland.

Bron: Horses.nl