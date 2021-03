Gezien de recente ontwikkelingen omtrent het rhinovirus, heeft de organisatie van veiling Dronten besloten de Sportpaardenveiling twee weken later te houden. De veiling vindt nu plaats op dinsdag 25 mei.

De veiling is verplaatst, omdat er een basisvaccinatie tegen rhino verplicht wordt gesteld voor alle reeds geselecteerde paarden die in training zullen komen op de accommodatie bij Stal Bakker-Frederiks in Wapserveen.

Bron: Horses.nl/Facebook