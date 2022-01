Spraakmakende embryocollectie met genetische hoogstandjes

Het jaar is nog maar net begonnen of de allernieuwste collectie van Global Dressage Auction is gelanceerd! Niet zomaar een collectie, maar één louter bestaande uit hoogwaardige dressuurembryo’s! “Mensen kunnen bij ons terecht voor het genenpakket. Niet zomaar genen, maar de beste en meest interessante dressuurgenen”, aldus Koos Poppelaars.

Desperados FRH, Sandro Hit, Don Schufro, Parzival, Jazz, Johnson, Painted Black. Slechts enkele grootheden waaraan de embryo’s zeer nauw verwant zijn. Want de toekomst van de dressuurfokkerij is sport en niks anders. En precies daarop speelt Global Dressage Auction in.

Echte pareltjes

De directe moederlijn van de embryo’s zijn van dermate hoog niveau. Denk aan de volle zus van Rubin Royal en GLOCK’s Romanov, de driekwart zus van Jazz, de halfzus van de Olympische paarden Painted Black en Go Legend, de halfzus van Desperados FRH, de halfzus van GLOCK’s Johnson TN, de volle zus van WK-finalist Dorian Grey de Hus en de volle broer of zus van veilingtopper Charming Lady. Ook gaan er enkele embryo’s rechtstreeks terug op de Olympische Don Schufro, Sandro Hit en Parzival. Voor een fokker zijn dat de echte pareltjes!

Hoogwaardige dressuurgenen

En waar de embryo’s aan moederszijde goed in elkaar steken, is er aan vaderszijde uiteraard ook geen gebrek aan hoogwaardige dressuurgenen. Zo is wereldkampioen Glamourdale gecombineerd met de volle zus van Dorian Grey de Hus, Jameson RS2 verwacht een embryo uit de halfzus van het internationale kampioenschapspaard Desperados FRH, Vitalis is gecombineerd met de kleindochter van Sandro Hit. Ook van het Vivaldi-embryo uit de volle zus van Rubin Royal en GLOCK’s Romanov wordt veel verwacht en wat dacht je van Dante Weltino uit de halfzus van GLOCK’s Johnson TN of GLOCK’s Toto Jr gecombineerd met de moederlijn van Don Schufro?

Dressuurfokkerij naar hoger plan

Koos Poppelaars is uitermate tevreden met de collectie, en terecht. “Met deze genetische combinaties is de kans op een goed sportpaard zeer reëel. Aan Global Dressage Auction de taak om deze genen voor iedereen beschikbaar te maken. Hierdoor tillen we samen de dressuurpaardenfokkerij naar een hoger plan. Persoonlijk denk ik dat de toekomst ligt in goede moederlijnen, vooral kijkend naar de sportprestaties. Dressuurfokkers worden zich steeds meer bewust van de sport. Zo is het ook in de springwereld gegaan en kijk maar eens waar die fokkerij zich nu bevindt. Uiteraard gaan wij er weer alles aan doen om de juiste kopers te vinden voor deze kwalitatieve collectie.”

Collectie online

In totaal bestaat de collectie uit 11 embryo’s, waaronder twee ingevroren embryo’s, en is te bekijken op het veilingplatform van Global Dressage Auction. Het bieden start op donderdag 20 januari en de veiling sluit op zondag 23 januari. Geïnteresseerd? Registreer uzelf dan eenvoudig als bieder en blijf op de hoogte van de veiling.

Bron: Global Dressage Auction