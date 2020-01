Springhengst levert 45.000 euro op bij eerste Verden-veiling van 2020

Darunee (v. Diacontinus) werd voor de hoogste prijs afgeslagen op de eerste Hannoveraner veiling van het jaar. De springhengst leidde al het veld tijdens de tiendaagse trainingsperiode die aan de veiling voorafgaat.

Darunee was al succesvol in jongepaardenrubrieken tot 1m20. De nieuwe Zwitserse eigenaren waren overduidelijk blij toen het paard werd afgeslagen voor 45.000 euro.

39.000 euro voor dressuurpaard

Het duurste dressuurpaard was Fürstiano (v. Fürst Nymphenburg). De vijfjarige heeft veel kwaliteit in de basisgangen en werd verkocht voor 39.000 euro naar Beieren. De gemiddelde prijs voor de 71 paarden die geveild werden in Verden bedroeg dik 17.000 euro.

Bron: Hannoveraner Verband / Horses.nl