Stal Brouwer veilt dit seizoen 300 veulens

Morgen komen in Tolbert ongeveer 70 veulens onder de hamer. Het is de eerste van maar liefst vier veulenveilingen die Stal Brouwer dit seizoen organiseert. Marthijs en zijn broer Leo zijn ook verantwoordelijk voor de veulenveilingen in Houten en de Mortel. Primeur dit jaar: de veiling in Borculo, die Brouwer samen met Henk Nijhof jr. en Jan Greve in het leven roept. Brouwer is enthousiast over de vier veilingen en het speciale concept ervan: ''Wij organiseren realistische veilingen met goede kwaliteit en marktconforme prijzen. ''

De kwaliteit staat bij alle vier de veilingen hoog in het vaandel, maar dat is volgens Brouwer de verdienste van de fokkers: ”Door de jaren heen selecteren de fokkers zelf al de betere veulens en vindt er door ons geen selectie plaats. Op deze manier kunnen we dit jaar 300 veulens op vier veilingen aan de man brengen.”

Borculo

Dit jaar organiseren Henk Nijhof jr., Stal Brouwer en Jan Greve voor het eerst de veulenveiling in Borculo, precies op de plek waar ooit de eliteveiling Borculo begon. Brouwer: ”Borculo is heel speciaal, omdat er onder andere veulens geveild worden van de wereldhengsten Grandorado TN en Heartbreaker. ”

Stijgende lijn

Brouwer kijkt positief terug op de veilingen van de afgelopen jaren. ”In Tolbert werd het duurste veulen vorig jaar verkocht voor 12.000 euro en in de Mortel bracht het duurste veulen 10.000 euro op. In Houten was de veilingtopper zelfs 18.000 euro. Ik zie een stijgende lijn, dat is erg belangrijk. De eerste paarden lopen internationaal die wij als veulens hebben verkocht. Dat is prachtig om te zien.”

Tevreden klanten

Brouwer: ”We organiseren de veiling in Borculo dit jaar voor het eerst. Dat betekent dat we nu in alle vier windstreken van Nederland een veiling houden. Wij organiseren de veilingen voor de klanten, om ze te helpen met de afzet. En die zijn ook erg tevreden. Het mes snijdt aan twee kanten, want wij verkopen hierdoor weer meer dekkingen.”

Opzet

De opzet van de vier Stal Brouwer-veilingen is gelijk aan vorig jaar. Inzenders betalen 300 euro en krijgen daarvoor een foto/video-sessie, de veterinaire keuring en een box tijdens de veiling. “Wat het veulen opbrengt, dat gaat ook naar de fokker”, zegt Brouwer. Kopers betalen een onkostenvergoeding die maximaal tot 600 euro op kan lopen.

