Sterke moederlijnen staan centraal in de zesde KWPN Online Veulenveiling

Van 24 tot en met 27 september kan er online worden geboden op alweer de zesde veulenveiling op het veilingplatform van KWPN Auctions. De collectie bevat 21dressuur- en 15 springveulens, afstammend van hengsten als Cornet Obolensky, Pegase van ’t Ruytershof, Eldorado van de Zeshoek, Ferguson, Chippendale, Dream Boy en maar liefst vier veulens van Wereldkampioen Kjento.

Sterke moederlijnen zijn vertegenwoordigd binnen deze collectie. Zo komen meerdere veulens uit moeders of halfzussen van internationale sportpaarden. Alle veulens zijn beoordeeld door een KWPN-inspecteur en gekeurd door een dierenarts, wat kopen op afstand een veilige investering maakt.

Dressuurtalenten

Uit de moederlijn van de grote ‘ontdekking’ op het CHIO Aachen, topscoorder Hermès onder Dinja van Liere, komt het Mephistoff DC-veulen Rebel. Zijn moeder Eveline is een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Bonheur de la Vie (v. Bordeaux) en vervolgens gaat deze lijn terug op de grootmoeder van de KWPN-goedgekeurde hengst Hermès en dienst eveneens goedgekeurde halfbroer Johnny Cash (v. Bon Bravour). Meer Grand Prix-genen zien we in de afstamming van het merrieveulen Ramona. Deze Magic Boy-dochter komt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Gibson (v. Jazz) van Pia Fortmuller.

Kjento

Met het WK in Verden nog vers in het geheugen is het altijd interessant om naar veulens van de tot Wereldkampioen gekroonde Kjento (v. Negro) te kijken. Zijn zoon Royal Dance B komt uit een moeder die zelf op ZZ-Licht-niveau gepresteerd heeft. Het Kjento-merrieveulen Romance komt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Zanzibar (v. Rousseau) en heeft dezelfde grootmoeder als de Grand Prix-hengst en topvererver Apache (v. UB40). Ook de Kjento-zoon Reafun komt uit een sterke sportstam, waaruit René Franssen een heel stel vooraanstaande dressuurpaarden gefokt heeft. Zo is grootmoeder Binette een halfzus van Leslie Morse’s internationale Grand Prix-paard Kingston (v. Voltaire).

Sport

Van WK Verden-deelnemer Johnny Depp komt eveneens een veelbelovend veulen in de veiling. Deze Romano Boy JS komt uit de moederlijn van Lichte Tour-paarden als Gadget (v. Ziësto) en Alonso (v. Sandreo). En wat te denken van de Franziskus-dochter Riona van Kairos, die gefokt is uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Fallatijn (v. Vivaldi) van Laura Tomlinson.

Springveulens

Ook voor de liefhebbers van springpaarden biedt deze collectie veel goeds. Zo is Roscoe J.E. (v. Chopano Z) gefokt uit een halfzus van de Grand Prix-hengst Carbani (v. CarolusII) waarmee Ali Rahmati presteerde. Royal Livano (v. Inaico VDL) komt uit een halfzus van de Grand Prix-paarden Fantast (v. Indoctro) en de hengst Unaniem (v. Numero Uno) en Riva T (v. Kensington) is gefokt uit de directe moederlijn van het voormalige toppaard van Timothy Hendrix, de Cantos-zoon Very Nice.

Grand Prix-paarden

Riavanta van ’t Kattenbos (v. Opium JW van de Moerhoeve) heeft dezelfde grootmoeder als de Grand Prix-paarden Dyranta van het Rhen (v. Kashmir van Schuttershof) en RR Bellerose (v. Kashmir van Schuttershof). Daarnaast komen drie veulens uit moeders die zelf op minimaal 1.30m-niveau hebben gesprongen, zoals de Pegase van ’t Ruytershof-zoon Rockstar wiens moeder 1.35m sprong en een internationale eventer is, en de moeder van de Cornet Obolensky-zoon Rivelino is internationaal in het 1.35m geklasseerd.

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 10 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 13 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511 of kunt u bellen met Wim Versteeg: 06-54201800.