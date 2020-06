Stoeterij Black Horses stopt met dressuurpaarden en gaat online veilen

Op zaterdag 1 augustus is de eerste editie van Black Horses Auction, een online veiling waarin zo’n 40 dressuurpaarden zullen worden aangeboden. De collectie bestaat uit talentvolle onbeleerde dressuurpaarden, succesvolle wedstrijdpaarden en interessante fokmerries. "Met Stoeterij Black Horses willen we ons vooral focussen op de springpaardenfokkerij en zodoende willen we de dressuurpaarden door middel van online veilingen gaan verkopen", aldus eigenaar Jan Vink.

“Op termijn wil ik al onze dressuurpaarden verkopen. De 24-jarige O.Bertje is de enige die zeker blijft, want dat heb ik destijds wijlen Huub van Helvoirt beloofd”, licht Jan Vink toe. “We beginnen nu met een mooie collectie drie- en vierjarige dressuurpaarden, een aantal goed opgeleide wedstrijdpaarden en enkele interessante fokmerries. Het plan is om de komende jaren meer online veilingen te organiseren en uiteindelijk alle dressuurpaarden te verkopen.”

Collectie

Stoeterij Black Horses fokt al jarenlang met een aantal van de beste dressuurlijnen en gebruikt daarbij vooraanstaande hengsten. De collectie bestaat dan ook uit dressuurpaarden met fantastische genen. Daarnaast zullen ook een aantal hoger opgeleide dressuurpaarden in de eerste online veiling aangeboden worden. “Het is een diverse groep paarden; voor iedereen zit er wel een interessant paard bij. Daarbij worden alle paarden aangeboden met een recente veterinaire keuring. In het geval van de onbeleerde paarden en de rijpaarden een volledige sportkeuring inclusief hals- en rug-röntgenfoto’s. Voor wat betreft de fokmerries zijn ze allemaal veterinair gecheckt op gezondheid en geschiktheid”, legt Jan Vink uit. De veterinaire gegevens zullen voorafgaand aan de online veiling allemaal inzichtelijk zijn.

Organisatie

De organisatie van de Black Horses Auction heeft Vink neergelegd bij de gebroeders Jasper en Peter van der Waaij van Waaij Stud uit Eemnes. “Twee enthousiaste jongens die al meer ervaring hebben met veilingen”, aldus Vink. De gebroeders Van der Waaij organiseren onder meer hun eigen sportpaardenveiling The Youngsters en zijn nauw betrokken bij verschillende andere veilingen, zoals Veulenveiling Prinsjesdag.

Eerste editie

Vanaf begin juli zal de collectie van de eerste editie van Black Horses Auction worden bekendgemaakt, te beginnen met de collectie rijpaarden en fokmerries en vervolgens de collectie onbeleerde dressuurpaarden.

In de maand juli zal er tevens de mogelijkheid zijn om de rijpaarden onder het zadel te proberen en de onbeleerde paarden en fokmerries te bezichtigen op de sportstal van Stoeterij Black Horses in Sliedrecht.

De eerste online veiling van Black Horses Auction zal aanvangen op woensdag 29 juli vanaf 12.00 uur en sluiten op zaterdag 1 augustus vanaf 20.00 uur.

Meer informatie

Bron: Persbericht