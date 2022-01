StuDutch Auctions trapt 2022 vol verwachtingen af met embryocollectie

StuDutch Auction heeft de lat direct hoog gelegd aan het begin van het nieuwe jaar. Van 21 tot en met 24 januari wordt een prachtige, streng geselecteerde collectie van 12 geïmplanteerde en 4 ingevroren embryo’s aangeboden in onze online veiling.

In deze genetisch hoogwaardige collectie komen Chacco-Blue (8x), Untouched (2x), Kashmir van Schuttershof, Emerald, Comme Il Faut, Cardento, Baloubet du Rouet en Carthago samen met beroemde moederlijnen van onder meer Van ’t Roosakker (3x), Narcotique de Muze II/Qerly Chin (2x), Fragance de Chalus, Olympisch kampioen Explosion W, Quickly de Kreisker, Pershing/Plot Blue, Carrera VDL, en de genoemde Emerald van ‘t Ruytershof. Ga voor meer informatie door naar de collectie.

Chacco-Blue

Om de beste springgenen beschikbaar te stellen, is ook bij deze veiling duidelijk ingezet op de onbetwiste nummer-1 springhengst van de wereld. Het zo gewilde bloed van Chacco-Blue is gecombineerd met passende merries uit geweldige moederlijnen en komt via meerdere embryo’s beschikbaar. Natuurlijk mag dan een embryo uit de rechtstreekse moederlijn van zijn meest succesvolle nakomeling Explosion W niet ontbreken, en deze combinatie zien we terug bij de Chacco Blue-nakomeling uit Harina (v. Nabab Rêve), een nicht van de huidige Olympische kampioen van Ben Maher.

Quickly de Kreisker en Hello M’Lady

Maar daar blijft het niet bij. Wat te denken van andere drachtigheden van Chacco-Blue, zoals uit de rechtstreekse lijn van de geweldige Quickly de Kreisker, uit een dochter van Sea Coast Ferly (1.60m, Narcotique de Muze-lijn), uit een dochter van Tinkoucha Hero Z (1.55m, Roosakker-lijn), uit de rechtstreekse lijn van Hello M’Lady (1.60m, Scott Brash) en uit de nafok van de volle zus van Mylord Carthago. Een ingevroren embryo van Chacco Blue uit de Narcotique/Qerly Chin-lijn maakt dit aanbod compleet.

Opvallende prestatielijnen

Andere grote namen uit de hedendaagse sport op 5*-niveau tekenen voor het vaderschap van de overige embryo’s. Trots zijn we op de volle broer of zus van de geprezen Grand Prix-hengst Carrera VDL (1.60m, Jur Vrieling) en niet minder verwachtingen zijn er bij de andere geïmplanteerde embryo’s, zoals de unieke nakomeling van Kashmir van Schuttershof uit de rechtstreekse lijn van Diamanthina/Emerald van ’t Ruytershof, Dezelfde Emerald is de vader van het embryo uit de opvallende prestatielijn van voormalig wereldtopper City Banking (1.60m, Beat Mändli). Niet ontbreken hier mag het embryo van Comme Il Faut uit de moederlijn van Plot Blue, eveneens een topper van Marcus Ehning, en waar we voormalig WEG-deelnemer Pershing (1.60m, Lesley McNaught) tegenkomen in de directe moederlijn.

Untouched en Carthago Z

Naast het genoemde embryo van Chacco-Blue bevat de januaricollectie nog drie ingevroren embryo’s. Twee zijn er van de veel te vroeg overleden Untouched (1.60m, Ben Maher/Nick Skelton), de hengst met de gouden Olympische merrie Classic Touch als grootmoeder, wiens bescheiden nafok in grote getalen doorbreekt op internationaal niveau. Untouched is hier samengebracht met de sterke Van ’t Roosakker-lijn en met een dochter van de 1.60m-merrie Degina (Michel Robert). Last but not least is er het exclusieve, rechtstreekse(!) embryo van Carthago Z. De beroemde schimmelhengst is samengebracht met de rechtstreekse lijn van Usha van ’t Roosakker.

Op studutch.auction kan nader kennis gemaakt worden met bovenvermelde, speciale collectie van in totaal 16 genetische topembryo’s!

Bron: persbericht