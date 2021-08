Suus Kuyten koopt weer een veilingtopper

Nadat Suus Kuyten afgelopen juni op de online veiling van Zangersheide de veilingtopper I’m The Best des Guy (Emerald x Corofino I) voor 140,000 euro kocht, heeft de springamazone nu nog talent voor de toekomst aangeschaft. Dat is de vijfjarige ruin Quechin Di Cabra (Don't Touch Tiji x Cicero van Paemel) die ze op de BWFA veiling in handen kreeg voor 72.000 euro.

Quechin Di Cabra was overigens niet het duurste paard in de veiling. Dat was Quito van den Aard (Le Blue Diamond x Coriano Z). Deze vijfjarige hengst werd afgeslagen voor 126.000 euro.

Bron: Horses.nl