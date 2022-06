Teus van den Brink: “Koop alleen veulens met geld dat je over hebt”

Teus van den Brink heeft een neus voor een goed springpaard. De lijst met internationale springpaarden met zelfs 1.60m Grand Prix-paarden uit zijn stal is lang, maar ook hunters, equitation paarden en heel fijne amateurpaarden komen uit Nijkerkerveen. Hij scout nog steeds regelmatig op concours, maar komt vaker dan eerder met lege handen thuis. Voor concourspaarden wordt veel geld gevraagd en daardoor wijkt hij uit naar veilingen om jong talent op nog jongere leeftijd aan te kopen. Zelf heeft hij ook jong springtalent geveild in zijn eigen ‘Sale of the Rising Stars’ en is hij tegenwoordig betrokken bij de online VSN Horses Auction. Horse Auctions Europe heeft 6 vragen voor hem.

Je koopt sinds een paar jaar een groot aantal veulens op veilingen. Wat is de reden hiervan?

“Omdat het moeilijker is om oudere paarden voor de handel te vinden. De echte pareltjes, die heb ik er regelmatig bij zitten bij de veulens. Maar ik heb er ook wel aardigheid in om veulenveilingen te volgen, anders moet je het ook zeker niet doen. Meest ideaal is om een drie-, vier- of vijfjarige te kopen, maar de ruiters van tegenwoordig willen een goed paard vaak langer houden om door te trainen, ze zijn te duur of ze zijn van particulieren die helemaal niets van verkoop willen weten. Om toch goede jonge paarden op stal te hebben, ben ik een jaar of negen begonnen met het kopen op veulenveilingen.”

Hoe oud zijn de eerste veilingaankopen en wat zijn de mooiste successen tot nu toe?

“De veulens die ik aan het begin van de coronacrisis online kocht, zijn twee jaar. Daar kan ik nog niet veel van zeggen. De groep daarvoor was de investering waard. Ook al vielen sommige paarden wat tegen, de anderen maakten het goed. De oudste die ik nog heb is Kallas, zeven jaar en een KWPN-goedgekeurde hengst. Hij springt fantastisch en fokt ook nog eens goed. Daarna heb ik nog een paar vijfjarigen. We hebben een handelsstal, dus we houden niet alles voor lange tijd. Ik heb ook al een paar heel mooie veulens gefokt uit interessante jonge merries die ik als veulen kocht. Tegenslagen zijn er ook genoeg, maar je gaat weer verder. Dat is de liefhebberij. Of ik zelf veulens veil? Nee, zelden. Ik ben geen veilingfokker. Ik kijk het liever een paar jaar zelf aan.”

Is het aankopen van veulens een investering die je iedereen kan aanraden?

“Je moet het wel doen met geld dat je over hebt. In het casino win je misschien wel sneller. Je gaat ervan uit dat je er meer geld van gaat maken, maar er kunnen heel wat hobbels op de weg komen. Het is echt niet makkelijk. Dat zeg ik hier tegen de jonge ruiters ook altijd als ze weer over het kopen van veulens beginnen. Houd op! Koop een vierjarige. Als je die niet kan vinden, zoek dan langer. En ga zeker niet zelf fokken. Als het tegenzit, kun je al je geld kwijtraken. Natuurlijk moet iedereen zelf weten wat ze doen, maar weet dat het traject lang is en dat er veel kan gebeuren.”

Heeft de toename van veilingen effect op jouw handel?

“Ik koop en verkoop deels via veilingen, maar heb de veilingen niet per se nodig om mijn paarden kwijt te raken. Ik heb ook nog altijd de handel zoals ik die altijd al had. Je moet ook niet alles van veilingen verwachten. De markt bepaalt welke paarden goed verkocht worden. Als je een net beestje hebt met een waarde van 10.000 of 12.000 euro, gaat deze in een veiling geen 24.000 euro opleveren. Mensen zijn zich ervan bewust wat ze wel en niet willen en hoe het eruit moet zien. Je kan wel stellen dat de online veilingen een nieuwe dimensie hebben aangenomen. Ik verwonder me hoe makkelijk mensen nu online kopen en wat er soms betaald wordt voor een driejarige. Anderzijds is het ongelooflijk mooi dat er nu zoveel platformen zijn om wereldwijd te verkopen.”

Waar let je op als je online een veulen koopt?

‘’Ik let in de eerste plaats op de afstamming en het veulen zelf moet me aanstaan. Persoonlijk koop ik een veulen liever live dan online. Ik zie graag de echte moeder erbij, het gedrag is te observeren en je ziet gewoon meer. Bij een online veiling kun je alleen afgaan op een video van de beste momenten. Ook zie je niet precies hoe groot een veulen is. Oudere paarden zie ik ook het liefst in het echt. Als ze geveild worden kan je ze van tevoren bekijken bij de inzender, maar dit doen maar weinig mensen. Het is maar net hoeveel werk je ervan wilt maken.”

Heb je nog tips voor degene die in een veiling willen kopen?

‘’Denk goed na voordat je op een paard biedt! Bij een online veiling zijn er mensen die heel impulsief de knop indrukken en dan hebben ze een paard gekocht. Later hebben ze er spijt van en dan verzinnen ze weer wat om ervan af te komen. Als er niemand over je heen biedt, ben je de laatste bieder en ben je wel in het bezit van een paard. Weet waar je aan begint en doe je huiswerk van tevoren.”

Bron www.horseauctions.eu