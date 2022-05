The Youngsters Auction: 190.000 euro voor Diamant-dochter Piamanta

De vijfde editie van The Youngsters Auction gaat de boeken in als bijzonder geslaagd. De sportpaardenveiling, georganiseerd door de Waaij Stud in Eemnes, verkocht onder grote belangstelling zestien springpaarden naar binnen-, en buitenland. Het meest begeerde kavel, Piamanta (Diamant de Semilly x Hakim Ourai), werd voor 190.000 euro afgeslagen. De gemiddelde prijs werd berekend op 88.313 euro.

De live editie van de veiling in 2021 kon wegens coronamaatregelen last-minute geen doorgang vinden. De organisatie was dan ook extra gebrand om dit jaar om niet alleen een topcollectie ter veiling aan te bieden, maar ook om bezoekers en kijkers een mooie avond te bieden. Beide missies slaagden, waarbij enkele kopers zelfs meerdere paarden aanschaften.

Veilingtoppers

Twee merries die in Zwitserland hun springcarrières voort zullen zetten, brachten het meest op. Piamanta (v. Diamant de Semilly) ging voor 190.000 onder de hamer en Melien (v. Grandorado TN) werd afgetikt voor 155.000 euro.

Top duo naar Colombia

Het twee na duurste paard, Pira de Rêve (v. Bamako de Muze), werd voor 110.000 euro eigendom van Colombiaanse kopers. Zij schaften tevens cat. nr. 12, Lontender (v. Up to Date) aan. In totaal vertrekt ruim de helft van de geveilde paarden naar het buitenland.

Goede doel

De organisatie kijkt terug op een geslaagde veiling, waarvan een deel van de opbrengst ter beschikking gesteld wordt aan het goede doel. De veiling opende met de verkoop van twee schilderijen die werden geveild ten behoeve van Pax Kinderhulp in Eemnes. De familie Van der Maat en Ashford Farm tastten in de buidel voor de kunstwerken, waarvan de fondsen gebruikt zullen worden ter ondersteuning van vluchtelingenkinderen.