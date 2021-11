The Youngsters Auction: 58.000 euro voor driejarige Tesla Z

De driejarige merrie Tesla Z (Thunder van de Zuuthoeve x Nassau) is de veilingtopper van de vierde editie van The Youngsters Auction. Voor 58.000 euro vertrekt het nichtje van Janika Sprungers Aris CMS naar Italië. De zestien driejarige veilingpaarden brachten gemiddeld ruim 21.000 euro op en werden verkocht naar klanten van over de hele wereld. “We zijn dik tevreden met het eindresultaat en zijn verheugd dat deze getalenteerde paarden naar zoveel vooraanstaande stallen gaan”, vertelt Peter van der Waaij.

Een lang biedduel tussen vele verschillende geïnteresseerden leverde uiteindelijk de topprijs van 58.000 euro op voor de driejarige Thunder van de Zuuthoeve-dochter Tesla Z. Bieders uit Duitsland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Zwitserland streden tot op het laatst mee, maar het was een Italiaanse klant die aan het langste eind trok. Een jonge getalenteerde Italiaanse amazone zal Tesla Z gaan opleiden voor de internationale springsport.

48.000 euro voor Andiamo’s Asca Z

Een ander populair paard in de veiling bleek Andiamo’s Asca Z, een dochter van Andiamo Semilly uit de zus van Sea Coast Pebbles Z en Aristo Z. Zwitserland en Koeweit gingen lange tijd nek aan nek, maar het was uiteindelijk een investeerder uit Koeweit die de extra springende merrie voor 48.000 euro aan zijn stal mag toevoegen.

Nederlanders kopen Nou En

Een mooi bedrag werd ook neergelegd voor de als wildcard toegevoegde Nou En (Ibolensky x Numero Uno). Voor 34.000 euro blijft de ruin in Nederland en komt hij in de stallen van een echte paardenfamilie.

Live presentatie

Hoewel de veiling van The Youngsters Auction door de coronamaatregelen online moest plaatsvinden, werden de veilingpaarden wel getoond in een live presentatie met publiek. “Wij vinden het heel belangrijk om iedereen de kans te geven de paarden live te zien; er waren veel geïnteresseerden aanwezig bij de live presentatie en op de livestream hadden we kijkers uit vele landen. De paarden lieten zich over het algemeen goed zien in de presentatie en we denken dat onze klanten zo een goede indruk hebben kunnen krijgen van deze groep paarden”, vertelt Peter van der Waaij.

Nieuwe kopers en klanten van het eerste uur

Verder werden de paarden verkocht naar Mexico, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland en vertrekken meerdere paarden naar Italië, terwijl een aantal ook in Nederland blijft. “Het is mooi om te zien dat we in deze vierde editie weer nieuwe klanten van over de hele wereld hebben kunnen aantrekken en dat tegelijkertijd ook onze klanten van het eerste uur weer meededen. We wensen alle kopers het allerbeste met hun nieuwe paarden en hopen ze de komende jaren in de internationale sport terug te zien”, aldus Jasper van der Waaij namens The Youngsters Auction.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Persbericht