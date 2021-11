The Youngsters Auction: Gratis toegang voor live presentatie

Door de nieuwe coronamaatregelen moet de veiling van The Youngsters Auction jammerlijk online plaatsvinden, maar de presentatie is wel live mét publiek. In de presentatie op dinsdag 23 november worden de veilingpaarden vanaf 15.00 uur getoond en kunnen de aanwezigen en de kijkers op ClipMyHorse.TV de paarden live zien springen. ''We willen nogmaals benadrukken dat bij de presentatie publiek aanwezig mag zijn en dat de toegang gratis is'', aldus Peter van der Waaij namens The Youngsters Auction.

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen moeten evenementen om 18.00 uur afgelopen zijn en daarom zal de veiling van The Youngsters Auction online plaatsvinden; op dinsdag 23 november zal de veiling van 20.00 uur sluiten. Bij de live presentatie mogen wél bezoekers aanwezig zijn en zullen de paarden te zien zijn in de presentatie en in de stallen. Daarnaast is het team van Dierenkliniek Wolvega aanwezig om nog extra informatie te verschaffen rondom de veterinaire keuringen van de veilingpaarden.

Live presentatie mét publiek

”We vinden een live presentatie heel belangrijk voor onze veiling; wij staan achter onze collectie en willen iedereen de kans geven een zo goed mogelijk beeld van de paarden te krijgen”, vertelt Peter van der Waaij. ”De toegang tot de presentatie is daarom gratis en restaurant De Gezelligheid verzorgt de catering voor alle gasten.” De gratis toegangstickets zijn te bestellen via de website; daarnaast is een geldig coronatoegangsbewijs een vereiste.

Zimmermann: ‘Ik zou deze paarden elke dag weer kopen!’

Referenties opgebouwd uit de voorgaande drie edities zijn heel belangrijk voor The Youngsters Auction. In 2020 waren Christoph Zimmermann en zijn vrouw Janne Friederike Meyer-Zimmermann zeer succesvol bij The Youngsters Auction en kochten de twee populairste paarden. Allereerst veilingtopper Jikke-Cara (Denzel van ’t Meulenhof x Casco) gezamenlijk met olympisch medaillist Kent Farrington; ten tweede de veelbelovende Magnolia WS (Inaico VDL x For Pleasure) met het oog op de topsport en de fokkerij. ”Nu een jaar later zijn we nog steeds heel blij met de aankoop van deze twee paarden; ik zou deze paarden elke dag weer kopen, zonder twijfel!”, vertelt Christophe Zimmermann.

‘Jikke-Cara kan zeker een Grand Prix paard worden’

”Jikke-Cara is een heel modern paard; heel lichtvoetig, voorzichtig en atletisch. Echt het type paard dat je tegenwoordig zoekt. We denken dat zij zeker een Grand Prix paard kan worden”, aldus Zimmermann over het zusje van olympisch springpaard Appy-Cara. ”Magnolia is een merrie waar we echt in geloven. Bij het vrijspringen sprong zij al ongelofelijk en nu onder het zadel toont ze ook heel veel talent. Ze springt met een zeer goede achterhand techniek, altijd met de schoft omhoog en met veel afdruk”, besluit Christophe Zimmermann over de beloftevolle merrie. Het volledige interview is te lezen op de website van The Youngsters Auction.

Programma The Youngsters Auction

Dinsdag 23 november 2021

14.30 uur: Ontvangst gasten

15.00 uur: Aanvang presentatie

16.30 tot 18.00 uur: Paarden te bezichtigen in stallen; informatie beschikbaar van Dierenkliniek Wolvega en organisatie

20.00 uur: Sluiting online veiling

Klik hier voor gratis tickets

Klik hier voor de collectie

Klik hier om te registreren als online bieder

Bron: persbericht