The Youngsters Auction: online veiling sluit vanavond om 20.00 uur!

Vanavond 23 november vanaf 20.00 uur sluit de online veiling van The Youngsters Auction 2021. Een mooie collectie veelbelovende driejarige springpaarden wordt online geveild, na een live presentatie met publiek op dinsdagmiddag om 15.00 uur. De uiterst getalenteerde Thunder van de Zuuthoeve-dochter Tesla Z, de imponerende wildcard Nou En, de flitsende merrie Condita, de bloedmooie Chacoon Blue-dochter Nevera Z, Chaplin's ¾ zus Nacaltha WS - dit zijn slechts enkele voorbeelden van de interessante collectie.

Promovideo

Live presentatie met publiek

In verband met de nieuwe corona maatregelen in Nederland zal de veiling online verlopen en sluiten de biedingen op dinsdag 23 november vanaf 20.00 uur. Bij de live presentatie ’s middags vanaf 15.00 uur mag echter wel publiek aanwezig zijn en deze vindt plaats op Waaij Stud in Eemnes, Nederland. De toegang is gratis en inclusief hapjes en drankjes voor alle gasten. De presentatie begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Daarna is er tijd om de paarden in de stallen van dichtbij te bekijken en is het veterinaire team van Dierenkliniek Wolvega aanwezig voor extra toelichting. De live presentatie zal ook te zien zijn op ClipMyHorse.TV.

Wildcard Nou En:

Uitzonderlijke talenten Nou En & Tesla Z

Eén van de absolute hoogtepunten van de collectie is de onlangs toegevoegde wildcard Nou En (Ibolensky x Numero Uno) – deze 3,5-jarige ruin is het enige onder het zadel gepresenteerde paard en laat al uitzonderlijk talent zien. “Als je Nou En ziet, zou je zeggen dat hij een vijf- of zelfs een zesjarige is; hij heeft een fantastische balans, rijdbaarheid en instelling. Zijn springtalent spreekt voor zich,” aldus Peter van der Waaij namens The Youngsters Auction.

Een ander supertalent is Tesla Z – een dochter van Thunder van de Zuuthoeve uit de volle zus van Janika Sprungers’ CSI5* Grand Prix-springpaard Aris CMS. “Deze merrie heeft alles in huis; ze is licht, heeft balans, is een echte atleet en is gefokt uit een moederlijn die springpaard na springpaard brengt.”

Tesla Z:

¾ zus van Chaplin & meer briljante genen

Martin Fuchs en Chaplin voegden onlangs de Wereldbeker van Lyon toe aan hun indrukwekkende palmares en The Youngsters Auction biedt zijn ¾ zus aan: Nacaltha WS – een dochter van Verdi uit de halfzus van Chaplin. “Nacaltha WS is een typische dochter van Verdi; niet het meest flitsende springpaard, maar zeer effectief. We zijn heel benieuwd naar hoe zij zich straks onder het zadel ontwikkelt,” aldus Jasper van der Waaij – één van de organisatoren van The Youngsters Auction. Andere opvallende veilingpaarden zijn Nevera Z – een dochter van Chacoon Blue en halfzus van meerdere internationale springpaarden, Andiamo’s Asca Z – gefokt uit de zus van CSI5* GP winnaars Sea Coast Pebbles Z en Aristo Z, Neusje WS – niet de mooiste maar een echt toekomstig talent, Santa Fee – een aansprekende dochter van Matisse de Mariposa uit de moederlijn van Harrie Smolders’ Dolinn, Jiminez Z – een opvallend talent met alle vermogen.

Paarden uit de wereldtop die nauw verwant zijn aan de collectie van The Youngsters Auction 2021:

Referenties zetten The Youngsters Auction op de kaart

Na drie succesvolle edities in 2018, 2019 en 2020 spreken de referenties van The Youngsters Auction voor zich en blijven ze mooie reclame maken voor de veiling. De veilingtopper van 2018 Je T’Aime Z valt door zijn enorme potentieel op 1.50m niveau gereden door Italiaan Giampiero Garofalo. “Je T’Aime Z is een toekomstig Grand Prix Paard en is precies zoals de veiling beschreef”, stelt eigenaar Karel Cox. Drie referenties namen dit jaar deel aan de FEI Wereldkampioenschappen voor jonge springaarden en daarvan drong Lamira door tot de finale onder het zadel van Maartje Verberckmoes. De zevenjarige Calvin Z heeft met succes zijn debuut gemaakt in 1,45m rankingproeven onder het zadel van Linda Heed.

Cian O’Connor & Christophe Zimmermann over de referenties van The Youngsters Auction

De vijfjarige Leicester werd Noors kampioen met Ada Braaten en staat nu in de stallen van Cian O’Connor. “Leicester is één van de meest veelbelovende jonge paarden die ik in vele jaren heb gezien! Hij beschikt over alle ingrediënten”, zegt Olympisch medaillist Cian O’Connor. In de editie van 2020 kochten Christophe Zimmermann en Janne Friederike Meyer-Zimmermann met succes de populairste paarden van de veiling: Jikke-Cara, samen met Kent Farrington, en Magnolia WS. “Ik zou deze paarden zonder twijfel elke dag weer kopen! Jikke-Cara is een heel modern sportpaard; echt het paard waar je tegenwoordig naar op zoek bent. Magnolia is een merrie waar we echt in geloven. Ze springt met een heel goede achterhandtechniek, altijd met het lichaam omhoog en heeft een uitstekende afdruk aan de sprong”, vertelt Christophe Zimmermann over zijn aankopen.

The Youngsters Auction

Dinsdag 23 november 2021



14.30 uur: Ontvangst van de gasten

15.00 uur: Presentatie

16.30 – 18.00 uur: Bezichtigen van veilingpaarden & verdere informatie van veterinairs en organisatie

Zondag 21 november vanaf 12.00 uur: Opening online veiling

Dinsdag 23 november vanaf 20.00 uur: Sluiting online veiling

Adres:

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755 NM Eemnes

Nederland

