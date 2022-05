The Youngsters Auction: Trials van de veilingpaarden is begonnen!

Vanaf vandaag, maandag 9 mei, zijn de veilingpaarden van The Youngsters Auction beschikbaar voor trials op Waaij Stud in Eemnes, Nederland. De vijf- tot zevenjarige springtalenten zijn dagelijks te bezichtigen en te proberen tot dinsdag 24 mei, de veilingdag van The Youngsters Auction 2022. De collectie bestaat uit zeventien veelbelovende sportpaarden met ervaring op zowel nationaal als internationaal niveau.

De vijfde editie van The Youngsters Auction vindt plaats op dinsdag 24 mei in Eemnes, Nederland en wordt een live evenement met gasten uit de hele wereld. In de komende twee weken zullen de 17 sportpaarden beschikbaar zijn voor trials. De collectie bestaat uit getalenteerde paarden voor alle niveaus; of u nu een professional bent die op zoek is naar een potentieel Grand Prix paard, een jeugdruiter die een kwaliteitspaard zoekt voor het hogere niveau of een amateurruiter die een comfortabel en betrouwbaar paard zoekt.

Talenten met internationale ervaring

Vijf veelbelovende zevenjarige paarden maken deel uit van de collectie van dit jaar. Eén van de highlights is de Diamant de Semilly-dochter Piamanta, een merrie met veel ervaring op internationaal niveau en een modern springpaard met vermogen en intelligentie. De even oude Kirian is één van de meest complete paarden in de collectie van dit jaar; de aansprekende ruin is zeer rijdbaar, heeft een prachtige manier van springen en doet het met veel gemak.

Veelbelovende zesjarigen

Ook de groep van zesjarigen is zeer veelbelovend. Deze acht paarden zijn allemaal op hun eigen manier getalenteerd. De zesjarige merrie Lalalie Z is de meest ervaren, deze dochter van de 1,60m-merrie Souvenir van de Heffinck was de tweede beste zesjarige in de maart tour van MET Oliva en werd derde in de CSIYH finale. De Cornet Obolensky-dochter Loco-Monica is ook een getalenteerde merrie met een mooi internationaal palmares opgebouwd in Opglabbeek en op de Sunshine Tour.

Grand Prix potentieel

In de leeftijdscategorie van vijf jaar heeft The Youngsters Auction zorgvuldig vier talenten geselecteerd. De vijfjarige ruin Mount Everest WS is een zeer compleet, zeer rijdbaar paard met veel vermogen en voorzichtigheid. Atlantis Z is een imponerende hengst uit de zus van Escape Z en Untouchable; Melien is een Grand Prix-prospect met alle vermogen en ze is een kleindochter van 1,60m-winnares Elien van Katharina Offel. Heinz Un Prince is een opvallend talent van Cornet Obolensky uit een moeder van Chacco Blue.

Maak een afspraak!

Om uw trials te boeken kunt u contact opnemen met het veilingteam via [email protected] of per telefoon: +31623412073 (Peter van der Waaij), +31650879021 (Jasper van der Waaij) of +31631262609 (Biba McCaul).

VIP kaarten voor dinsdag 24 mei zijn ook in de verkoop; ga naar www.theyoungsters-auction.com/tickets om te reserveren!

Adres van veiling & trials

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755 NM Eemnes

Nederland

Piamanta:

De zevenjarige Piamanta heeft veel ervaring op internationaal niveau en toont keer op keer haar vermogen en kwaliteit.

Lalalie Z:

Lalalie Z was de overall tweede beste zesjarige van MET Oliva in maart en werd derde in de CSIYH finale.

Atlantis Z:

De AES goedgekeurde hengst Atlantis Z is een opvallend talent van Aganix du Seigneur uit de zus van de wereldberoemde hengsten Escape Z en Untouchable.

Team

Teamfoto The Youngsters Auction. Foto: Daily In Focus

Voor het boeken van uw trials kunt u contact opnemen met één van de teamleden; Jasper van der Waaij, Biba McCaul of Peter van der Waaij.