The Youngsters Auction voegt overtuigende wildcard toe aan collectie

Een wildcard moet iets bijzonders zijn; The Youngsters Auction denkt een heel speciaal paard te hebben toegevoegd aan de collectie voor dinsdag 23 november 2021. Maak kennis met de 3-jarige ruin Nou En: een zoon van de veelbelovende vererver Ibolensky uit een moeder van Numero Uno. “In tegenstelling tot de andere veilingpaarden wordt Nou En nu al onder het zadel voorgesteld. Met zijn natuurlijke balans en fantastische springtalent denken wij dat hij over zeer veel potentie beschikt”, zegt Peter van der Waaij namens The Youngsters Auction.

Hoewel alle 3-jarige veilingpaarden getoond worden door middel van vrijspringen heeft de veiling voor Nou En een uitzondering gemaakt. “Onze andere veilingpaarden zijn veelal zelfgefokt of zelf opgefokt en zijn nog niet onder het zadel, maar Nou En stond bij een goede vriend van ons op stal en laat uitzonderlijk talent onder het zadel zien.”

Alle ingrediënten

De pas 3-jarige ruin Nou En toont nu al een uitstekende rijdbaarheid, een fantastische instelling en een zeer goede balans. “Als je naar hem kijkt, denk je dat hij 5 of zelfs 6 jaar oud is. Zijn balans en zijn rijdbaarheid is echt uitzonderlijk en zijn springtalent spreekt voor zich. Nou En toont vermogen, techniek, intelligentie – hij heeft alle ingrediënten.”

Cian O’Connor over referentie Leicester

Voor de editie van 2021 richt The Youngsters Auction zich volledig op een collectie 3-jarigen; in de afgelopen drie edities werden veel talenten als 3-jarige verkocht. Een mooi voorbeeld is de nu 5-jarige Leicester, die Noors kampioen werd met Ada Braaten en nu in de stallen staat van olympisch medaillist Cian O’Connor. “Ik bekijk elke maand honderden paarden, maar ik zie er niet veel met de kwaliteiten van Leicester. Ik ben er zeker van dat hij een top Grand Prix-paard kan worden”, vertelt Cian O’Connor over Leicester (Harley VDL x Verdi).

Olympisch medaillist Cian O’Connor over The Youngsters Auction referentie Leicester: “Eén van de meest veelbelovende jonge paarden die ik in vele jaren heb gezien.”

Bijzonder paard

“Ik zag Leicester in Noorwegen, waar hij werd gereden en opgeleid door Ada Braaten”, begint Cian O’Connor. “Ik ken de familie Braaten al heel lang, want haar moeder Nina Braaten heeft Blue Loyd opgeleid, het paard dat ik reed op de Olympische Spelen in Londen. In eerste instantie waren ze terughoudend om Leicester te verkopen, maar hij is zo’n bijzonder paard dat ik vol bleef houden en hem toch kon kopen.”

Alle kwaliteiten

Voor Olympisch bronzen medaillewinnaar Cian O’Connor is Leicester een paard dat alles in zich heeft. “Leicester is één van de meest veelbelovende jonge paarden die ik in vele jaren heb gezien. Hij heeft een geweldige rijdbaarheid, een enorm vermogen, is ongelooflijk voorzichtig en heeft een fantastische balans – hij beschikt letterlijk over alle kwaliteiten. Ik ben altijd op zoek naar toppaarden, maar ik heb er in heel lange tijd niet veel gevonden die beter zijn dan hij”, besluit Cian O’Connor.

Lees hier het volledige interview

Programma The Youngsters Auction

Dinsdag 23 november 2021

17.00u: Presentatie

18.30u: VIP Dinner

20.00u: Veiling

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland

www.theyoungsters-auction.com

[email protected]