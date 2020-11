The Youngsters: online biedingen zijn geopend

Aanstaande dinsdag 10 november worden veertien rijpaarden en achttien driejarige vrijspringers geveild op de online editie van The Youngsters. Vanaf vandaag om 12.00 uur zijn de online biedingen geopend en

kunt u meebieden op deze exclusieve collectie springpaarden. Van internationaal presterend toptalent tot driejarige ruwe diamanten; de derde editie van The Youngsters biedt voor ieder wat wils.

Om mee te bieden op de veilingpaarden van The Youngsters, kunt u zich registreren via www.the-youngsters.com. Klik rechts bovenin op ‘Register’ en maak vervolgens een account aan. De velden aangeduid met een * zijn verplichte velden. Na het aanmaken van het account wordt uw registratie

beoordeeld door het team van The Youngsters en nadat uw account is geactiveerd, ontvangt u een bevestigingsmail en kunt u inloggen op de veilingwebsite.

Online bieden

Meebieden op de veilingpaarden kan via de pagina ‘Online bidding’; hier verschijnen alle veilingpaarden op veilingvolgorde en wordt ook de eindtijd per paard weergegeven. Wanneer u bent ingelogd, kunt u uw bod uitbrengen door te klikken op ‘Place Bid’. Ook kunt u alvast een ‘Maximum Bid’ invullen; dit houdt in dat u niet keer op keer het desbetreffende paard in de gaten hoeft te houden, maar dat u automatisch het hoogste bod behoudt wanneer u wordt overboden tot het bij ‘Maximum Bid’ ingevoerde bedrag.

Watch List

Daarnaast kunt u paarden aan uw ‘Watch List’ toevoegen door te klikken op ‘Watch Item’ – zo kunt u gemakkelijk uw favoriete paarden volgen via het tabblad ‘My Bids’.

Vragen of problemen?

LET OP! De veilingsoftware van The Youngsters werkt NIET op Internet Explorer, gebruik liever Google Chrome, Safari, Firefox of Microsoft Edge. Heeft u vragen en/of problemen wat betreft het online bieden of registreren, neem dan contact op via: [email protected] of telefonisch +31623412073 (Peter van der Waaij) of +316 40396344 (Annemijn Gaalman).

Presentatie op ClipMyHorse.tv

Naast de reeds gepubliceerde veilingvideo’s worden de driejarige vrijspringers aanstaande maandagavond 9 november nogmaals gepresenteerd op ClipMyHorse.tv. De driejarige paarden zullen één voor één vrijspringen en toegelicht worden. De presentatie is vanaf 19.30 uur live te volgen via ClipMyHorse.tv en de video’s zullen na afloop terug te zien zijn in het archief.

De rijpaarden zijn tot en met de veilingdag op dinsdag 10 november onder het zadel uit te proberen op Waaij Stud in Eemnes, Nederland.

Neem voor een afspraak contact op met via via [email protected] of telefonisch +316 23412073 (Peter van der Waaij).

Veterinaire gegevens

Alle veilingpaarden zijn zorgvuldig onderzocht door de veterinairs van Dierenkliniek Wolvega. Van alle veilingpaarden zijn de veterinaire rapporten te vinden op de website; bij ieder paard is het rapport met één druk op de knop te downloaden. Voor extra informatie rondom de veterinaire bevindingen, kunt u contact opnemen via [email protected]

Wilt u de röntgenfoto’s ontvangen? Geen probleem, deze zijn op te vragen via e-mail [email protected] of telefonisch +316 23412073 (Peter van der Waaij).

Bekijk de volledige collectie.

Registreer online.

Bied mee.