Thüringeti-veiling: 5.200 euro voor veilingtopper

Op een oppervlakte van 2.500 hectare in Crawinkel leven zo rond de 600 paarden (voornamelijk warmbloeden) en zo’n 350 koeien nagenoeg 'in het wild' in het Thürengeti-gebied. Sinds zes jaar wordt een deel van de paarden in het gebied gevangen om geveild te worden. Vorige week stond de veiling weer op het programma en kwamen 140 paarden onder de hamer. Veilingtopper met een prijs van 5.200 euro werd een driejarige merrie van Formidabel (v. Friedensfürst).

Op deze veiling kunnen de paarden, die vaak prima geschikt zijn als rijpaard, voor een schappelijke prijsje worden aangeschaft. Zo’n 500 mensen vonden dit jaar de weg naar Crawinkel om daar een paard of veulen aan te schaffen. Voorheen stonden vooral de veulens in de belangstelling, dit jaar was er meer interesse voor de twee- en driejarigen in de veiling. De driejarige merrie Amalia THC (Formidabel x Cato) bracht de topprijs op en voor haar eveneens driejarige halfbroer Florentino THC (Formidabel x Dijon) was er 4.200 euro.

Bron: Horses.nl