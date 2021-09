Toekomstige toppaarden in Dutch Sport Horse Sales

Met zeer succesvolle referenties als Henrik von Eckermann’s Glamour Girl, de Youngster Cup-finale winnaar van Aachen Naomi van het Keizershof en Kamara van ’t Heike staat de Dutch Sport Horse Sales bijna ieder weekend in de sportieve spotlights. Op dinsdag 28 september komen 22 vijf-, zes- en zevenjarige toptalenten onder de hamer in deze gevestigde veiling op het Peelbergen Equestrian Centre.

Nadat om welbekende redenen vorig jaar de veiling geen doorgang kon vinden, komt de Dutch Sport Horse Sales dit jaar sterker terug dan ooit. Voor de 17e editie heeft familie Hendrix samen met mede-selecteur Yves Houtackers een fantastische collectie samengesteld. Paarden die alles in huis hebben om in de voetsporen te treden van een lange rij succesvolle referenties van de Dutch Sport Horse Sales.

Vakkundige opleiding

De collectie is ronduit veelbelovend en een heel stel paarden kwam afgelopen maand op de Blom Cup al sterk voor de dag, waar diverse paarden een ticket verdienden voor het WK in Lanaken. “Een jaar van uitstel levert voordelen op, want hierdoor zijn we in staat gebleken een uitmuntende collectie samen te stellen bestaande uit paarden die bijna allen volledig bij Stal Hendrix zijn opgeleid. Daardoor weten we precies wat we in huis hebben, en welk paard het beste bij welke klant past”, vertelt Paul Hendrix.

Nog dichter op de internationale sport

“We hebben er voor gekozen om nog dichter op de internationale sport te gaan zitten, waardoor we dit jaar voor het eerst geen vierjarigen hebben opgenomen in onze collectie. Het accent is verschoven naar de oudere paarden. Onze ervaren zevenjarigen kunnen volgend jaar al deelnemen aan 2*-Grand Prixs, en ook de jonge paarden kunnen op korte termijn al excelleren in de internationale rubrieken.”

CCStud’s Larasina (CCStud’s Fidelity x Corland) – Dutch Sport Horse Sales 2021 / Digishots

Live te volgen

Alle informatie over de paarden en de veiling is te vinden op www.dutchsporthorsesales.com. Op maandagavond 27 september vanaf 19.30 uur worden alle paarden gepresenteerd op het Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg en op dinsdag 28 september begint de veiling om 19.15 uur. Vanwege de COVID19-maatregelen is er geen publieke toegang en beperkte VIP-toegang. Alles is live te volgen via ClipMyHorse en er kan, na registratie als bieder, via de website online worden geboden.

Bron: Persbericht Dutch Sport Horse Sales