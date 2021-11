Toekomsttalenten in The Youngsters Auction, waaronder driekwart zus van WB Lyon winnaar Chaplin

The Youngsters Auction heeft voor de veiling van dinsdag 23 november weer een aantal uitzonderlijk getalenteerde driejarigen geselecteerd. Naast springkwaliteiten voorspellen de afstammingen van de veilingpaarden een mooie toekomst. Zo maakt Nacaltha WS deel uit van de collectie van The Youngsters Auction. Nacaltha WS is de driekwart zus van Chaplin, die afgelopen weekend onder Martin Fuchs de Wereldbeker van Lyon won.

Nacaltha WS is een dochter van Verdi uit de halfzus van de KWPN-erkende Chaplin. Ook top hengsten zoals Chacoon Blue, Comme il faut, Thunder van de Zuuthoeve en Apardi zijn vertegenwoordigd met nakomelingen in de collectie. Voor de vierde editie heeft The Youngsters Auction zich volledig toegespitst op driejarige springpaarden.

Uitsluitend driejarigen

“In onze vorige edities hebben we ervaren dat de vraag naar zorgvuldig geselecteerde driejarige springpaarden groot is en voor deze editie hebben we besloten om ons uitsluitend op deze categorie te richten. In mei van 2022 organiseren we opnieuw een veiling, volledig gericht op gereden sportpaarden”, aldus veilingorganisator Peter van der Waaij.

Tesla Z: zus van Kaleche uit zus van Aris

De collectie voor dinsdag 23 november bevat een aantal zeer interessante jonge springpaarden. Eén van de meest veelbelovende veilingpaarden is de driejarige merrie Tesla Z – een dochter van Thunder van de Zuuthoeve uit de volle zus van Janika Sprungers 1.60m springpaard Aris CMS. Tesla Z is ook de halfzus van toptalent Kaleche, die als vijf- en zesjarige Brits nationaal kampioen werd onder het zadel van Ronnie Jones. “Tesla Z combineert een ongelooflijke afstamming met exterieur en talent. Ze heeft de mentaliteit die je zoekt in een merrie; veel zelfvertrouwen, super reflexen en een explosieve afdruk van de vloer”, beschrijft Van der Waaij Tesla Z.

Driekwart zus van Chaplin; de beste moederlijnen vertegenwoordigd

Een andere zeer interessante merrie is Nacaltha WS, een dochter van Verdi uit de halfzus van wereldbekerwinnaar Chaplin van Martin Fuchs. “Nacaltha WS is misschien niet het meest flitsende springpaard op dit moment, maar ze toont zeker de juiste ingrediënten. We weten allemaal dat de nakomelingen van Verdi met de jaren beter worden en haar moederlijn voorspelt een mooie toekomst.”

De beste moederlijnen

De beste moederlijnen zijn dit jaar vertegenwoordigd in de collectie. Andiamo’s Asca Z is gefokt uit de zus van Sea Coast Pebbles Z en Aristo Z, Nevera Z is een dochter van Chacoon Blue uit dezelfde moeder als Grand Prix springpaarden Bengtsson en I’m Vera, de Highway M TN-zoon Newstar is gefokt uit de zus van MacKinley, die teamzilver won op de Olympische Spelen in Athene. Verder bevat de collectie nakomelingen van Grand Prix-hengsten als Comme il faut, Grand Slam VDL, Apardi en Maloubet de Pleville, maar ook talenten van aankomende hengsten als Ibolensky, Matisse de Mariposa en Nestor de Mariposa.

Cian O’Connor: “Eén van de beste jonge paarden die ik in jaren gezien heb”

De afgelopen jaren hebben de referenties The Youngsters Auction op de kaart gezet: Je T’Aime Z breekt door op Grand Prix-niveau met Giampiero Garofalo, Karanza wint proef na proef met Jaroslaw Skrzynczynski en Calvin, Quantro en Lamira namen allen deel aan de FEI Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken in 2021. Lamira behaalde onder Maartje Verbeckmoes de finale en Quantro toonde enorm veel vermogen met Tobias Thoenes. Zowel Lamira als Quantro werden als driejarige verkocht in The Youngsters Auction en datzelfde geldt voor het uitzonderlijke talent Leicester. Gereden door Ada Braaten werd Leicester Noors kampioen bij de vijfjarigen en vervolgens werd hij aangekocht door Olympisch medaillewinnaar Cian O’Connor. “Leicester is één van de beste

jonge paarden die ik in jaren gezien”, aldus O’Connor over de referentie van The Youngsters Auction.

Live & online op dinsdag 23 november 2021

The Youngsters Auction vindt plaats op dinsdag 23 november 2021 op Waaij Stud in Eemnes, Nederland. De veiling zal een live event zijn en er kan ook online geboden worden via het biedsysteem van ClipMyHorse Auctions. Vanaf vandaag is de volledige collectie beschikbaar op de veilingwebsite, inclusief video’s en veterinaire gegevens. Alle paarden zijn ook te bezichtigen op Waaij Stud. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jasper van der Waaij (+31650879021) of Peter van der Waaij (+31623412073).

VIP-tickets zijn verkrijgbaar via de website en de veiling wordt live uitgezonden op ClipMyHorse.TV.

The Youngsters Auction

Dinsdag 23 november 2021

17.00u: Presentatie

18.30u: VIP diner

20.00u: Veiling

Waaij Stud

Geerenweg 2

3755NM Eemnes

Nederland



