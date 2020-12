Topfokker Luc Henry verkoopt zijn levenswerk: de Hero-paarden

De Waalse topfokker Luc Henry uit Paifve verkoopt zijn levenswerk: in een onlineveiling verkoopt hij al zijn Hero-paarden. De lijst met internationale springpaarden die werden geboren Henry is lang en in de veiling komen onder andere paarden uit de stam van Wereldkampioene Liscalgot, Usha van 't Roosakker en Ta Belle van Sombeke.

De lijst met internationale springpaarden die werden geboren Henry is lang. Vooraan natuurlijk Querlybet Hero (Philippe Lejeune) en Bogeno (Doda de Miranda), maar de lijst is nog veel langer. Verder is hij onder andere de ontdekker van Aganix du Seigneur en werkte hij nauw samen met Marc Kluskens, fokker van de Van ’t Roosakker-paarden.

Uit stam Liscalgot, Usha van ’t Roosakker en anderen

Henry kocht voor zijn fokkerij onder andere Wereldkampioene Liscalgot (WEG 2002 Jerez), onder andere uit de stam van Liscalgot komen paarden in de verkoop. Ook uit de topstam van Usha van ’t Roosakker worden paarden aangeboden en hetzelfde geldt voor paarden uit de stam van Ta Belle van Sombeke (Glock’s London).

Meer tijd voor andere zaken

Henry meldt in de catalogus dat hij zijn stoeterij al eerder heeft geprobeerd te verkopen, maar dat de geïnteresseerden op het laatste moment afhaakten en niet doorkwamen met geld. De fokker en handelaar meldt dat hij meer tijd wil hebben om zich te kunnen concentreren op familie en vrienden en op andere projecten.

Eind december

Het eerste deel van de veiling loopt van 18 tot en met 22 december, het tweede deel van 23 tot en met 25 december en het laatste deel 29 en 30 december.

