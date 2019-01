Topper Hannoveraanse veiling voor 88.000 euro naar België

Der Keiler (Don Index x Werther) werd op de Hannoveraanse veiling in Verden als eerste paard afgeslagen voor 88.000 euro. Daar ging later geen enkel paard meer overheen. Een Belgische dressuurstal kocht de vijfjarige ruin en Belgen waren sowieso lekker aan het bieden in Verden. Maar liefst acht paarden eten voortaan hun voer in België.

Gemiddeld werd er 15.801 euro betaald in Verden. “De prijzen waren solide en het gemiddelde kwam zonder extreme uitschieter tot stand”, zegt veilingchef Jörg Wilhelm Wegener over de januariveiling. Zeven paarden brachten meer dan 25.000 euro op, daarvan nog ééntje boven de 50.000 euro. 75.000 euro was er voor Fürst Benno (v. Fürst Belissaro). Duurste springpaard was met 29.000 euro Clemens (Coupe d’Or x Drosselklang II).

Ongeveer de helft van de geveilde paarden vertrekt naar het buitenland.

Resultaat

