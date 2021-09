Twee NMK-merries sieren veilingcollectie KWPN

Afgelopen dinsdag zijn de vijftien drie- en vierjarige dressuur- en springpaarden gepresenteerd op het veilingplatform KWPN.auction. Vanaf nu kunt u meebieden op deze talentvolle, jonge paarden. De 3- & 4-Years-Old Auction kent al twee succesvolle edities. De opzet lijkt voor zowel de inbrengers als de kopers een schot in de roos.

”Het is mooi dat dit concept een vervolg krijgt”, is Ralph van Venrooij Hoofd Fokkerijzaken van het KWPN enthousiast. ”Wij helpen graag onze leden met het vermarkten van hun paarden. Ons internationale netwerk is daarbij tevens op zoek naar fijne jonge paarden. Een win-winsituatie volgens ons.”

Fijne veelbelovende sportpaarden

De collectie wordt gevormd door negen dressuurpaarden en zes springpaarden. ”We hebben een mooie variantie aan spring- en dressuurpaarden, zowel paarden die nog onbeleerd zijn als zadelmak tot één paard met wedstrijdervaring en zelfs twee drachtige merries”, beschrijft Wim Versteeg de collectie. ”Fijne veelbelovende sportpaarden die allemaal gezond zijn bevonden op de röntgenfoto’s en klinisch gekeurd zijn. Dat vinden wij belangrijk zodat mensen met vertrouwen en een gerust hart een paard kunnen kopen via onze veilingen. Naast de gezondheidseisen voldoen de paarden ook exterieurmatig en zijn deze interessant gefokt uit een goede moederlijn. Al deze aspecten samen zijn benodigd voor een succesvolle veiling.”

Olympische Just Mickey

Diverse paarden zijn getoond op de stamboekkeuringen, twee veilingmerries ontvingen daarnaast een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring. Waarvan Feinrich-dochter Nizelle zelfs als achtste stond opgesteld in een sterke finale met kwaliteitsvolle paarden. Moeder Izelle is een kleindochter van tweevoudig UTV-kampioene Dolly en daarmee is grootmoeder Zelly (v. Son De Niro) een halfzus van het Olympische dressuurpaard Just Mickey (v. Michelangelo) van Tinne Vilhelmson.

Aan kop in Drenthe

De tweede NMK-merrie is Desperado-dochter Noa-Dora V, zij werd op de Centrale Keuring van Drenthe op kop geplaatst. Haar moeder is de ZZ-Licht-merrie Wodora (v. Rousseau). Van Lord Leatherdale bracht zij het internationale Prix St. Georges-paard Daniël. Daarnaast is Wodora de halfzus van het Prix St. Georges-paard Codora (v. Johnson).

Noa-Dora V (v. Painted Black) Foto: KWPN Online 3 & 4-Years-Old Auction

Narona

In de collectie dus ook twee drachtige merries. Just Wimphof-dochter Narona verwacht volgend jaar een veulen van Nirvano, een aangewezen zoon van For Ferrero. Zelf komt Narona uit een goede sportstam. Haar elitemoeder Tolinda (v. Jazz) bracht van Uphill al het ZZ-Zwaar-paard Camel. Daarnaast is zij zelf een halfzus van het Deens Lichte Tour-paard Vanity (v. Krack C). Ook het internationale Grand Prix-dressuurpaard Lawool (v. Zeoliet) komt uit deze moederlijn.

Nina ES

De tweede drachtige merrie is Quabri de L’Isle-dochter Nina ES. Haar pedigree is zeer interessant opgebouwd met als grootvader de uitzonderlijk verervende Grand Prix-hengst Chacco-Blue. Vervolgens gaat deze lijn terug op de 1.40m-springmerrie Uma. Afgelopen winter werd er een Quabri de L’Isle-zoon uit Uma aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Nina ES is drachtig van de 1.50m-hengst Candy de Nantuel.

Nina ES (v. Quabri de L’Isle) Foto: KWPN Online 3 & 4-Years-Old Auction

Bied mee

Meebieden is vanaf nu mogelijk. De veiling sluit op maandagavond 6 september vanaf 20.00 uur. Heeft u vragen of wilt u meer weten over de veilingpaarden? Ons salesteam staat u graag te woord over deze getalenteerde paarden. U kunt contact opnemen met Wim Versteeg via 06 54 20 18 00 of via [email protected]

