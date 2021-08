Twee talentvolle tuigpaardveulens in KWPN Online veulenveiling

Na twee succesvolle edities kan er vanaf vandaag geboden worden op de derde KWPN Online veulenveiling. Tijdens deze editie worden er twee talentvolle tuigpaardveulens geveild. Wanneer u op zoek bent naar jonge aanwas voor de sport en fokkerij, mag u deze collectie niet missen!

Hengstveulen Robbie (v. Lanto HBC) komt uit de zeer sterke Zeeroos-foklijn waaruit de familie Van Middelaar diverse kampioenen fokte. Moeder Donnaroos scoorde bij sterverklaring 80 voor beweging en is van de preferente Manno, een topvererver maar ook meervoudig aangespannen kampioen. Vóór Donnaroos komt zesmaal een keur preferente-of elitemerrie. Grootmoeder Veldroos scoorde op haar IBOP 90 punten. Overgrootmoeder Morgenroos, een prestatiemerrie van de preferente Renovo, bracht 17 veulens waaronder de topsport/prestatiemerrie Den Roos (v. Tendens HBC), haar volle zus de elitemerrie Bo-Roos, en van Cizandro de elite sportmerrie Heideroos, merries die allen een groot aantal winstpunten hebben. Ook de hengst Tendens HBC komt uit deze stam. Robbie’s vader Lanto HBC is een jonge hengst van de geëxporteerde Delviro HBC. Lanto werd met viermaal een 9, twee maal een 8,5 en een 8 in 2019 ingeschreven en Robbie is uit zijn tweede jaargang. Uit de lijn van Lanto’s moeder Urby (v. Patijn) komt ook de hengst Indiana.

Romeo

Hengstveulen Romeo is een zoon van de tuigpaardhengst Icellie, een hengst die geboren is in 2013 geboren is en op zijn beurt weer een zoon is van de Hackney-hengst Bocellie en de ster preferente Jonker-dochter Petrose. Icellie is nog een jonge hengst maar heeft in de fokkerij al opvallende dingen gedaan. Zijn eerste veulens eindigden destijds direct al heel hoog op de keuring en recentelijk waren er vijf driejarige merries van Icellie uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. De hengst presteert zelf ook, in de aangespannen sport heeft 72 winstpunten. Zijn moeder komt uit de vermaarde Denderose-stam. Romeo’s moeder Ilina is een royale ster-dochter van Eebert en dit bloed gekruist met het bloed van Icellie is een combinatie van twee extreme bewegers. Eebert was een bijzonder presterende sporthengst, hij had 221 winstpunten en behaalde diverse kampioenschappen.

Bieden

Is uw interesse gewekt, dan kan er vanaf vandaag meegeboden worden. Op maandag 23 augustus sluiten vanaf 20:00 uur de biedingen. En kunt u de nieuwe eigenaar worden van één van deze veulens via www.kwpn.auction.

Meer informatie

Alle informatie inclusief de veterinaire bevindingen is bij ieder veulen terug te vinden. En voor meer informatie kunt altijd contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511 of per telefoon met Wim Versteeg: 06-54201800.

Bron: Persbericht