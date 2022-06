Twee Vitalissen en twee Chacboys over 200.000 euro in Kasselmann/PS veiling

Vitalissen en Chac Boys waren gewild in de (hybride)veiling van Hof Kasselmann en Paul Schockemöhle, die dit weekend op het Future Champions-concours werd georganiseerd. Twee Vitalissen gingen over de 200.000 euro (en een derde over de ton) en hetzelfde gold voor twee Chacboys.

De topprijs was voor de achtjarige ruin Carepetit PS (Chac Boy x Careful): 285.000 euro. Niet veel minder (225.000 euro) was er voor halfbroer Chactazio PS (Chac Boy x Carinue), een vijfjarige hengst.

In totaal gingen vijf springpaarden over de ton. Naast de twee Chacboys nakomelingen van Diaron, Chacco-Blue en de Franse hengst Shere Kane du Banney.

Drie Vitalissen over de ton

Bij de dressuurpaarden waren de kinderen van de KWPN-hengst Vitalis gewild. De hoogste prijs was voor Valerioll (Vitalis x Fidertanz) met 267.000 euro. 210.000 euro was er voor Value (Vitalis x Sir Donnerhall I) en 150.000 euro voor Vitali PS (Vitalis x Sandro Hit).

Nog twee dressuurpaarden brachten meer dan een ton op: Fein Amour (v. Feinrich, 150.000 euro) en Farbenfreude (v. Floriscount, 100.000 euro).

Omzet boven de 2 miljoen

In totaal werd er meer dan 2 miljoen euro omgezet bij de verkoop van 20 jonge paarden volgens de veilingstatistiek. De tien dressuurpaarden brachten 1.252.000 euro op (gemiddeld: 125.200 euro) en de tien springpaarden 1.204.000 (gemiddeld 120.400 euro).

Alle prijzen

Carepetit PS:

Valerioll (v. Vitalis)