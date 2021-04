Tweede editie SLF Horse Auctions pakt uit met imponerende collectie!

Van 24 t/m 28 april vindt de tweede online springpaardenveiling plaats van Harrie Smolders, Walter Lelie en Niels Fabrie. De eerste editie in 2020 werd direct een succes en dat heeft gezorgd voor een nog sterkere selectie met 39 jonge springpaarden nu.

De aanstaande veiling is verdeeld in drie categorieën: de eerste groep van 13 2- en 3-jarige paarden en 4- en 5-jarige gereden paarden loopt af op 26 april. De tweede groep van 13 paarden is op 27 april en de derde groep van wedstrijdpaarden van 6 tot en met 10 jaar op 28 april. De paarden kunnen nu nog geprobeerd worden.

Sterkere selectie

Walter Lelie vertelt: ‘We denken dat we nog een sterkere collectie hebben, we hebben in de eerste editie goed ondervonden waarin mensen oprecht geïnteresseerd zijn. Omdat de eerste editie zo goed ging, zie je het aanbod nu al groeien in kwaliteit. We hebben veel paarden van heel goede families, talenten, en zeker ook paarden die al veel concoursen hebben gelopen. Met een hoge standaard van kwaliteit: daar boeten we niet op in. Dat geldt ook voor de veterinaire selectie: sommige paarden hebben we met pijn in het hart niet genomen, maar het is niet anders. Deze week hebben we samen de gereden paarden zelf uitgebracht in de eerste trainingsshow, zodat we echt heel goed weten waar we over praten.’

Samenwerking

De samenwerking in het team bevalt nog steeds prima: ‘Als je in een goede wielerploeg zit, wil je je kopman ook niet alleen laten, er is altijd wel iemand die op kop rijdt om het werk te doen. Zo werkt het bij ons ook. Ieder brengt zijn eigen kunnen in, in een best wel scherpe samenwerking. Misschien zijn we soms wel te streng voor elkaar, in elk geval ligt de lat hoog genoeg. Alleen kun je niet veel hè. Dat geldt ook voor de selectie: het is goed als je met drieën naar een paard kijkt: drie zien meer dan één en je blijft scherper.’

‘We gaan ons niet beperken tot één doelgroep’

De organisatie heeft als naam SLF Horse Auctions, met een ‘s’ erachter: ‘We staan open voor ontwikkelingen, misschien dat we volgende keer ook wat jongere paarden of embryo’s gaan veilen, we zijn flexibel. We hebben nu ook een jaarling erbij, we willen graag de doelgroep verkennen, kijken wat goed in de markt ligt. En we gaan ons niet beperken tot één doelgroep: we willen heel goede paarden aanbieden voor juniors, voor topsporters, voor fokkers, noem maar op. Er is niet één doelgroep waar we speciaal voor gaan.’

Bekijk hier de SLF Horse Auctions

Bron: Persbericht