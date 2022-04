Uitbreiding selectieteam Veulenveiling Midden-Nederland

Het selectieteam van Veulenveiling Midden-Nederland is uitgebreid met Gerard Havik, Riekus Veninga en Wouter Lodder. Zij gaan het huidige team bestaande uit Joop van Wessel, Marcel van Manen, Sjakie Hurkmans en Bart Blaauwgeers ondersteunen in het samenstelen van een collectie. Dirk Reijne en Gerrit Maalderink blijven eveneens verbonden aan het team, maar doen een stapje terug.

“Het aanbod veulens groeit jaarlijks en als commissie hebben we besloten dat we daar op een goede manier op moeten reageren”, licht Van Wessel de keuze om het team uit te breiden toe. “Door de spreiding van ons team over Nederland is het makkelijker geworden voor ons om sneller te schakelen en kunnen we de fokkers nog beter bedienen.”

Passend concept

Havik ging in het verleden al vaker met Dirk Reijne mee op de selectiedagen. “Ik zal Dirk met zijn ervaring nooit kunnen vervangen, maar ik ga mijn uiterste best doen. Deze veiling komt bij mij over als een eerlijke en toegankelijke veiling. Dat concept past mij goed.”

Connectie

De stal van Veninga was de afgelopen jaren een vaste selectieplaats voor de veiling. “Daarnaast hebben wij ook veel contacten met fokkers die al meerdere jaren bij deze veiling veilen en zodoende heb ik ook een goede connectie met deze veiling. Ik kom veel veulens tegen en hoop zodoende mijn steentje bij te kunnen dragen aan deze veiling.”

Mooie kans

Lodder is zelf al vijftien jaar als fokker en koper betrokken bij de veiling. “Ik vind het een mooie kans om mij in te gaan zetten voor deze veiling en hoop dat we een mooie collectie kunnen samenstellen.”

Bron: Persbericht