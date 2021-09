Uitmuntende collectie Prinsjesdag online; topveulens met een verhaal

Op dinsdag 21 september worden ze geveild, 78 topveulens die de selecteurs met zorg voor u uitgezocht hebben. Veulenveiling Prinsjesdag heeft de standaard zeer hoog liggen en de geselecteerde veulens kunnen dan ook gezien worden als het neusje van de zalm. Net als vorig jaar heeft Prinsjesdag het geluk bezoekers te mogen ontvangen en zo kunt u live èn online meebieden.

Selecteur Fred van Straaten (samen met Willem van Hoof verantwoordelijk voor de springveulens): “We hebben een fantastische collectie veulens uit kunnen zoeken. Als koper ben je op zoek naar zekerheid in een veulen, dat vind je in de genetica en de conformatie en bewegingen van het veulen zelf. Het is wederom gelukt om veulens te vinden die die zekerheid geven. Door middel van ICSI en embryotransplantatie komt er genetisch steeds mooier materiaal ter beschikking maar het kopen van een ongeboren veulen brengt natuurlijk toch risico met zich mee. Bij deze veulens beschikken we over de genetica en kunnen we daadwerkelijk zien dat ze goed in elkaar zitten. We zijn heel blij dat we een dusdanige relatie met topfokkers hebben opgebouwd dat we zulke veulens, waar een verhaal achter zit, kunnen selecteren. Als veiling onderscheiden we ons denk ik door de referenties die we in de loop der jaren hebben opgebouwd. We hebben een groot aantal toppaarden als veulen verkocht en dat zegt wat!”

Emerald van t Ruytershof x Clinton. Foto: © DigiShots

Dressuurveulens

Dressuurselecteur Cas van der Oord was samen met zijn collega Lauw van Vliet ook op zoek naar veulens met een verhaal. “Voor Prinsjesdag wil je veulens selecteren uit bijzondere merriestammen en dat is ons gelukt! Uiteraard zitten er zeer interessante hengstveulens tussen met oog op de hengstenkeuring. Echter, iemand die op zoek is naar iets aparts om een fokkerij mee op te zetten heeft de keuze uit een aantal zeer aparte merrieveulens.”

Furst Zonik x Vivaldi. Foto: © DigiShots

Nationaal veulenkampioene

Eén van die merrieveulens is Rosatrichta van de Westen, de nationaal veulenkampioene en dochter van Le Formidable. Revolution dochter Rumor Zenzi komt uit de moeder van de goedgekeurde hengst Next Romancier en een stam vol sport. Uit een andere topstam, die van Davino en Ub 40 komt Roluciënne van Bordeaux. De prachtige Reya is een dochter van de kersverse wereldkampioen Kjento uit de directe moederlijn van Painted Black en Premier.

Le Formidable x Apache. Foto: © DigiShots

Alleen maar uitschieters

“Een mooi voorbeeld daarnaast is Rosy Murona, uit één van Nederlands beste dressuurstammen die hier is aangepaard met Feinrich. Deze halfbroer van For Romance gaf de kampioen van de eilitekeuring in Rastede dit jaar en de aparte merrie Nizelle die hoog eindigde op de NMK. Wat betreft de hengstveulens is het fantastisch dat we de volle broer van Nouvelle Feniz Texel mogen veilen. De Franklin uit de moeder van Charlotte Fry’s Dark Legend is zeer interessant net als de zonen van Vivino en Mc Laren. Deze collectie heeft alleen maar uitschieters!” aldus Van der Oord.

Le Formidable x Jazz. Foto: © DigiShots

Meer informatie

Vanzelfsprekend bestaat er de mogelijkheid om contact op te nemen met één van de selecteurs indien u meer informatie wil hebben betreffende de veulens. Zij zijn te bereiken via +31(0)35-2053035.

21 september

De veulens worden op dinsdag 21 september op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo geveild. Geïnteresseerde kunnen de veulens op stal bekijken en eventueel in beweging op het straatje. Professionele voorbrengers zullen hierbij aanwezig zijn om dit voor u in goede banen begeleiden. Voor het online bieden kunt u zich online registeren op www.prinsjesdag.eu Hier kunt u ook uw VIP-kaarten en catalogus bestellen en uiteraard de gehele collectie bewonderen!