Unieke collectie Paardenveilingonline.com

De vijfde editie van Paardenveilingonline.com in 2021 is afgelopen woensdag van start gegaan. De meeste veulens van dit seizoen zijn inmiddels geboren en het grootste gedeelte daarvan heeft al een mooie ontwikkeling doorgemaakt. In deze veiling zijn 31 fantastisch gefokte en zorgvuldig geselecteerde springveulens opgenomen. Daarnaast hebben Niels Mulder en Alwin Scholten ook weer negen zeer beloftevolle embryo's (ingeplant en bevroren) toegevoegd. De veiling is inmiddels geopend en loopt af op zaterdag 21 augustus vanaf 20.00 uur. Wees er op tijd bij!

In deze vijfde editie is, zoals we inmiddels gewend zijn, streng geselecteerd op kwaliteit en gezondheid, maar ook fok technisch is het niveau hoog. De meeste veulens komen uit merrielijnen waarin de sport verankerd is. Dit zijn veulens die de moeite waard zijn om op te fokken, voor de sport, voor de fokkerij én voor de toekomst!

Beloftevol

De gehele selectie van de springveulens is uiterst beloftevol te noemen. We zien veulens van bewezen hengsten als Comme il Faut, Tangelo van de Zuuthoeve, Emerald van het Ruytershof, Cornet Obolenksy, Zirocco Blue VDL, maar ook van jonge hengsten als O’Neill van het Eigenlo, Gullit HBC en Mosito van het Hellehof. Ook de embryo’s, zowel bevroren als ingeplant, zijn een aanwinst voor de toekomst. Hieronder een ingeplante embryo van Baloubet du Rouet uit de Rooakker-stam en bevroren embryo van Chacco-Blue uit een bewezen Kannan GFE-merrie.

Registreren

Om mee te kunnen bieden dient u zich eerst te registreren. Dat kan heel eenvoudig en gratis via de registratiepagina op de website van Paardenveilingonline.com. De veiling loopt af op zaterdag 31 augustus. Wees er dus snel bij om kwaliteit en talent aan te schaffen tegen een realistische prijs!

Uniek platform

Paardenveilingonline.com biedt fokkers een uniek platform om hun fokproducten te presenteren aan geïnteresseerde klanten vanuit de hele wereld. ”Ons doel is om fokkers en kopers op een toegankelijke en betaalbare manier samen te brengen. Op deze manier helpen we de fokkers met hun afzet en onze klanten aan een kwalitatief goed springpaard, veulen, fokmerrie of embryo tegen marktconforme en realistische prijzen.”

Bekijk hier de gehele collectie van 21 augustus!

Bron: Persbericht