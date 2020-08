Unieke collectie van vijf driejarige topmerries in de volgende veiling van Van Olst Sales Online

Na twee zeer succesvolle edities van onze veulenveiling bieden we in de volgende veiling van Van Olst Sales Online een unieke collectie van vijf zeer interessant gefokte driejarige merries. De merries zijn allemaal al voorlopig keur en komen uit predicaatrijke moederlijnen met volop sportgenen.



De vijf merries hebben tophengsten zoals vader als Negro, Johnson, Dettori, Inspire en Diëgo. Een unieke kans om toekomstperspectief te kopen voor zowel de fokkerij als voor de sport.

De Van Olst Sales Online veiling begint op vrijdag 4 september om 12.00 uur en loopt af op maandag 7 september vanaf 20.00 uur.

We stellen graag de vijf top merries aan u voor.



Madonna T

Madonna T is een zwarte blikvanger van de hengst Diëgo. Diëgo is klaar voor het grote werk en lijkt zich goed te vererven. Madonna T wist zelf op de stamboekkeuring rondom te overtuigen wat resulteerde in bijzonder hoge punten voor zowel exterieur als beweging. Voor de stap en de draf wist ze maar liefst 85 punten te behalen, voor het exterieur, de galop en de houding 80 punten. Hierdoor kreeg ze een uitnodiging voor de Nationale Merrie Keuring! Madonna T komt uit dezelfde moederlijn als de Grand Prix-hengst Chippendale. Deze prachtige chique en zeer lichtvoetig en krachtig bewegende merrie is voor 2021 drachtig van Lantanas.

Mystery Girl

Deze zeer aansprekende merrie heeft als vader ‘Hengst van het jaar’ en top vererver Negro. Op de stamboekkeuring wist ze zowel voor beweging als voor exterieur 80 punten te scoren. Haar moeder (v. Krack C) werd uitgebracht in het ZZ-Licht. Grootmoeder Sennedy Girl (v. Kennedy) bracht ook het Lichte Tour-paard Barrichello en het ZZ-Licht dressuurpaard Calafia. Overgrootmoeder, de keur, preferente en sportmerrie Glamourgirl, bracht nog vijf paarden die minimaal Z2 liepen. Mystery Girl is voor 2021 drachtig van Lantanas.

Make the Difference

Make the Difference is een merrie met een oogstrelend exterieur en zeer opvallende bewegingen. Een ware eyecatcher. Haar vader Johnson was zeer succesvol met Hans Peter Minderhoud in de internationale Grand Prix. Ook in de moederlijn zijn de sportgenen verankert. Via moeder Difference (v. Valeron) komen we bij grootmoeder Sensual (v. Democraat). Zij bracht het Lichte Tour-paard Cacharel (v. Valdez). Haar moeder Fresula gaf zelf verschillende paarden die het goed doen in de dressuursport. Daarnaast is ze de grootmoeder van het internationale Grand Prix-paard Uthopia van de Britse ruiter Carl Hester.

Mabel

Mabel is een zeer aansprekende merrie met haar stoere verschijning. Ze beweegt met ruimte en kracht, waarbij ze fantastisch front blijft maken. Haar vader Dettori had tijdens zijn verrichting de hoogste punten van alle deelnemende hengsten. Die kwaliteiten heeft hij ook zeker door gegeven aan zijn dochter. Moeder Enjoy is een product uit de zeer succesvolle combinatie Lord Leatherdale x Negro. Dezelfde combinatie zie je terug bij de Grand Prix-hengsten Chippendale, Everdale en Glamourdale. In de hele moederlijn zijn meerdere goed presterende sportpaarden terug te vinden. Mabel is voor 2021 drachtig van de hengst George Clooney.

Malaika

Malaika is en zeer opvallende merrie met haar prachtige front en expressieve bewegingen. Ze is een dochter van de tophengst Inspire. Hij komt uit de eerste jaargang van nog een tophengst Everdale, die zelf internationaal uitkomt op het hoogste niveau. Moeder Be Impressed is op haar beurt een dochter van tweevoudig wereldkampioen Florencio. Ze is ster en preferent. Grootmoeder Noolya (v. Juventus) is zelfs keur, sport en prestatie. De moeder van Noolya, Woolya, is onder andere grootmoeder van de internationale dressuurpaarden Boolya, Cupido en Dynamo en van het Lichte Tour-paard Etwoolya. Malaika is voor 2021 drachtig van George Clooney.

Vergeet u niet om u eerst te registreren, zodat u mee kunt bieden vanaf 4 september om 12.00 uur.

Bron: Persbericht