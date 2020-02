Van Olst Sales verplaatst na najaar

Elk jaar rond Pasen organiseerde Van Olst Horses de Van Olst Sales. Door het vroege en drukke wedstrijd- en show programma hebben zij besloten om de veiling dit jaar uit te stellen naar het najaar. "Bijkomend voordeel is dat wij de veilingpaarden, die inmiddels allemaal zadelmak zijn, net iets meer tijd kunnen geven om te groeien in het werk en ze nog beter voor kunnen bereiden op de veiling.", schrijft Van Olst Horses op haar Facebookpagina.

De Van Olst Sale is een veiling waarin de nadruk ligt op goed gereden driejarige ruinen maar waarin ook plek is voor enkele talentvolle jonge gereden merries. Jaarlijks wordt deze collectie aangevuld met enkele iets oudere gereden paarden, goedgekeurde hengsten en interessante fokmerries. De verwachting is dat er in het najaar ook talentvolle 2,5 jarige onbeleerde paarden geveild worden die eveneens uit de opfok komen.

Bron: Horses.nl/Facebook